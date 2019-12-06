Galatasaray'da büyük fiyasko! 123 milyon euro...

Aidiyet duygusu olan oyuncu yok Galatasaray’da teknik heyeti en çok rahatsız eden konulardan biri... Muslera dışında ‘aidiyet’ duygusu kuvvetli oyuncu neredeyse hiç yok. Hemen tüm futbolcular profesyonelliği ön plana alıp, “İşimi yaparım, paramı alırım” mantığıyla hareket ediyor. Özellikle kiralık oyuncularda bu düşünce tavan yapmış durumda. Takımın en tecrübeli ismi Selçuk İnan da bu konuda artık sorumluluk almıyor. Zaten Arda Turan’ın ocak ayında Galatasaray’a geri dönüşünün gündeme gelmesinin sebebi de bu.