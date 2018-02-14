Galatasaray'da büyük fedakarlık! Yerli futbolcular...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray'da büyük fedakarlık! Yerli futbolcular...
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı, ‘Oyuncular bana 4 değil, 7 aydır para alamıyoruz dediler’ açıklamasının perde arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı, ‘Oyuncular bana 4 değil, 7 aydır para alamıyoruz dediler’ açıklamasının perde arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Dursun Özbek yönetimi son 4 aya kadar yabancı oyunculara serbest kalmamaları için ödeme yaparken, yerli oyunculara ise UEFA’ya gönderilen ‘alacağımız yoktur’ imzası karşılığında senet verildiği öğrenildi. Bu olay yeni yönetim tarafından geçen hafta yapılan ödeme sonrası futbolcularla yenilen yemek sırasında ortaya çıktı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Yerli oyuncuların, aylarca para alamamalarına rağmen kulübe ceza gelmesini önlemek için UEFA’dan istenen ‘alacağımız yoktur’ yazısını imzaladıkları, bunun karşılığında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kendilerine yine ileri tarihli senetler verildiği bildirildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
TAKDİR TOPLADI
Yabancılara ödeme yapıldığını bilmelerine rağmen, bu konuda hiç sorun çıkarmayan yerlilerin bu davranışı yeni yönetim tarafından da takdir edildi. Eski yönetim, sözleşmelerindeki ağır maddeleri düşünerek, yabancılara son ödemeyi ekim ayında yapmıştı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
Mayıs-Haziran döneminden bu yana para almayan yerlilerin ise 7 ay sonra ilk tranfer taksitleri geçen ay sonunda hesaplarına yatırıldı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
Fransa Ligue 1'de geride kalan haftanın en güzel gollerini izlemek videoya tıklayınız...