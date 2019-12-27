Galatasaray'da buluşma! Fatih Terim hedefi açıkladı

Burada bir konuşma yapan Abdurrahim Albayrak, "Sevgili arkadaşlar, hepinize mutlu Noel'ler diyorum. Hocamızın isteğiyle böyle bir organizasyon düzenledik. 2020'de inşallah hep beraber liderlik yemeği ve eğlencesi de yapacağız. İnanın. Geçmişteki arkadaşlarımız bilir. Hocamızla beraber başaramadığımız hiçbir şey olmamıştır. Bu sene de başaracağız. Size güvenimiz sonsuz. Zaten kaliteniz ortada. Başkanımız Mustafa Cengiz'in de selamlarını getirdim. Tekrar hepinize mutlu yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.