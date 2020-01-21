Galatasaray'da bir devrin sonu! Fatih Terim'in prensi...

Bazı Arap kulüplerinin talip olduğu, ayrıca Nice ve Monaco’nun da kiralamak istediği ancak gelen teklifleri maaşı düşük ya da beklentisine yanıt vermediği gerekçesiyle gündemine almayan Faslı oyuncu, son kadro tercihleriyle, üstü kapalı olarak uyarıldı.