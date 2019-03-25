Galatasaray'da beklenmedik başkan adayı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Olağan Genel Kurul’da Mustafa Cengiz ve yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesi üzerine sarı kırmızılı camia seçime gitmeye hazırlanıyor.
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Cengiz yönetiminin 30 gün içerisinde seçim yapma zorunluluğu bulunuyor. İşte başkan adayları:
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DUYGUN YARSUVAT
77 yaşında başkan seçilen Yarsuvat, kulüp tarihine geçmişti.
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ÜNAL AYSAL
Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın adı kulislerde geçiyor.
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EŞREF HAMAMCIOĞLU
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmeyen Mustafa Cengiz yönetiminin tüzük gereği bir ay içinde seçim kararı alması gerektiğini söylemişti.
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FARUK SÜREN
Kulübün efsane başkanlarından Faruk Süren ismi kulislerde konuşuluyor.
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TURGAY KIRAN
2015'te başkanlık seçiminde aday olmuştu...
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FATİH TERİM
Taraftarın en çok istediği isim Galatasaray efsanesi Fatih Terim'in de başkanlık için adı geçiyor...
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OZAN KORKUT
Ozan Korkut da geçmiş dönem başkan adaylarından.
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DURSUN ÖZBEK
Dursun Özbek'in adaylığı da camia için sürpriz olmaz.
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ADNAN ÖZTÜRK
Adnan Öztürk'ün yakın dönem seçimlerinde başkanlık için adı geçen isimlerden.
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ADNAN POLAT
Geçmiş dönemde Cengiz gibi ibra edilmeyen Adnan Polat’ın da gündemde olduğu iddia edildi.
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ALİ FATİNOĞLU
Fatinoğlu, önceki seçimlerde adaylığını koymuş, projelerini anlatmıştı.
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BAHATTİN DEMİRBİLEK
Ankara’da büyüyen ve çalışma hayatına burada başlayan Bahattin Demirbilek, 1993’te yani 22 yaşında Rusya’ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya’da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction’ı kurdu.
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2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda “Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım” sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını bile Aslan koydu.
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Rusya ligini geçen sezon 4’üncü sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarında ilk kez 2014-2015 sezonunda gruplara kalmayı başaran Krasnodar, sonraki iki sezonda da bu başarısını sürdürdü. Hatta 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıktıktan sonra, ilk kez bir Türk takımıyla karşılaşan ve Fenerbahçe ile eşleşen Krasnodar, evinde 1-0 kazandığı mücadelenin rövanşında ise Şükrü Saracoğlu stadında 1-1 berabere kalarak son 16’ya kalmayı başarmıştı. Geçen sezon ise Krasnodar, gruplardan çıkamayarak son üç yıllık başarı serisine son vermişti.