Galatasaray'da beklenen karar! Cengiz, Terim...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray’da yönetim kurulunun idari (yönetsel) bakımdan ibra edilmemesi ile kulisler hareketlendi. Fatih Terim'in kararı de çok konuşuldu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/19
Galatasaray’da aylardır beklenen kritik mali genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi idari yönden ibra edilmezken, sıcak saatler yaşanıyor.
2/19
Galatasaray yönetimi olaylı genel kurul sonrasında mahkeme yoluna başvurup basın toplantısı düzenleme kararı almıştı...
3/19
İlk sayım sonrasında kapalı usul ile ibra oylamasının yapılmasını isteyen ve bu talepleri reddedilen Galatasaray yönetimi, genel kurulu mahkemeye taşıma kararı alırken bugün yapılacak son değerlendirme toplantısının ardından avukatları aracılığı ile hukuki yollara başvuracak...
4/19
Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik de, sosyal medya hesabından ibra oylamasının görüntülerini paylaşıp 'Evet' diyen üye sayısının ilk sayımda fazla olduğunu belirtti.
5/19
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ayrıca en geç Salı günü basın toplantısı düzenleyecek. Sarı kırmızılılar, yaşanan genel kurul ve bundan sonraki süreç hakkında düşüncelerini dile getirip önemli açıklamalarda bulunacak.
6/19
KULİSLER ÇOK HAREKETLİ! ADAYLAR...
Sarı kırmızılı yönetim, olaylı genel kurulu mahkemeye taşıma kararı alsa da, camia içinde yeni başkan adayı çalışmaları için önemli bir trafik yaşanmaya başladı.
7/19
Galatasaray camiasında başkan adayı olması yönünde üzerinde durulan iki isim ön plana çıktı; Eşref Hamamcıoğlu ve Ozan Korkut...
8/19
Galatasaray Divan Kurulu başkanlığı görevini yürüten Eşref Hamamcıoğlu’nu, aday olması yönünde ikna etmek için görüşmelerin başladığı belirtildi.
9/19
BURAK ELMAS İLE BİRLİKTE GELECEK...
Liseli üyelerin önemli çoğunluğunun Eşref Hamamcıoğlu’nun başkanlığında güçlü bir yönetim kurulu oluşturma düşüncesi içinde olduğu belirtildi.
10/19
Hamamcıoğlu’nun yanı sıra Galatasaray’da mayıs ayında gerçekleşen genel kurulda da aday olan Ozan Korkut’un da Burak Elmas ile birlikte seçime girmesi adına çalışmalar olduğu öğrenildi.
11/19
TERİM'İN MERAKLA BEKLENEN KARARI
Genel Kurul öncesi TRT SPOR canlı yayınına katılan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını belirtmiş ve Mustafa Cengiz, “Devre arasında hocamızla sözleşme yapacaktık, fırsat bulamadık. Şimdi yapalım desek bunu Genel Kurul’da oy almak için yapıyoruz diye değerlendirirler dedik, yapmadık. Genel Kurul’dan sonra hocamızla bir imza töreni gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
12/19
Mustafa Cengiz'in 30 gün içerisinde yönetimi olağanüstü toplayarak bir seçim kararı alması gerekirken Fatih Terim'in takınacağı tavır merak ediliyor.
13/19
Nezaketen istifa etmişti
Dursun Özbek döneminde 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in göreve gelmesiyle yeni yönetime jest yapmış ve nezaketen istifa etmişti.
14/19
Fatih Terim'in nezaketen kendisine istifa teklifinde bulunduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, "Fatih Terim bana nezaketen istifa teklifinde bulundu ama kabul etmedim. Fatih Terim ismini ilk ben dile getirdim. Hocamız ile devam edeceğiz." şeklinde konuşmuştu.
15/19
Taraftar yönetimin arkasında
Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraslan, dün de yine sosyal medyadan ibra oylamasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
16/19
Daha önce yönetim tarafından disipline sevk edilen ve son oylamayı yöneten Metin Aslan’ın görevi kötüye kullandığını belirten UltrAslan, yarın oynanacak voleybol maçında protesto hazırlığında...
17/19
Galatasaray, Adnan Polat’tan sonra ikinci kez ibra depremiyle sarsılırken, muhalefet ile yönetim arasındaki gerilim daha da artacak gibi...
18/19
TAKIM ETKİLENİR Mİ?
Bu süreöte taraftarın ve yönetimin en büyük korkusu, seçim sürecinin takımı olumsuz yönde etkilemesi.