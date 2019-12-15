Galatasaray'da Ankaragücü maçının ardından büyük yıkım!

Galatasaray, Süper Lig'de 88. dakikasında 2-0 öne girdiği maçta Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
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10 kişi kalmış rakibine 90. dakikada yediği golle puan kaybeden Galatasaray'da maç sonu büyük bir yıkım vardı.
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Galatasaray taraftarları, 2-0 galip durumdan 2-2 biten Ankaragücü maçı sonrası takımlarına tepki gösterdi.
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Sarı kırmızılı taraftarlar, rakip futbolcuları ise alkışladı.
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Ankaragücü, 6 hafta sonra Süper Lig'de puan alırken maç sonu büyük bir sevinç yaşadı.
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Galatasaray tarafında ise hüzün hakimdi... Maçın son düdüğüyle birlikte futbolcular yere yığıldı.
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Galatasaray'da maçın ardından kaptanlar Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, birlikte yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
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Üç oyuncu da taraftarlardan özür dilerken durumu düzelteceklerinin sözünü verdi.
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Teknik Direktör Fatih Terim ise suçun kendisinde olduğunu belirtti.
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''Başta ben hatalıyım, kusurluyum...'' diye söze başlayna Terim, ''Belki değişiklikler hata yaptım. Tüm sorumluluk benim. Bu oyunun taktiğini konuşmanın bir anlamı yok. Bunun teknik bir açıklamaması olmamalı. Bizim içimizde var tabi ama buna şimdi girmenin anlamı yok.'' dedi.
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Sosyal medyadan da Galatasaraylı futbolculara ağır eleştiriler yapıldı.