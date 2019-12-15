Galatasaray'da Ankaragücü maçının ardından büyük yıkım!

''Başta ben hatalıyım, kusurluyum...'' diye söze başlayna Terim, ''Belki değişiklikler hata yaptım. Tüm sorumluluk benim. Bu oyunun taktiğini konuşmanın bir anlamı yok. Bunun teknik bir açıklamaması olmamalı. Bizim içimizde var tabi ama buna şimdi girmenin anlamı yok.'' dedi.