Galatasaray'da 8 veda, 3 merhaba

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray 21. şampiyonluğu kutlarken 22.’si için de kolları sıvadı. Pazartesi günü başkan Mustafa Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak ile görüşen teknik direktör Fatih Terim, yeni sezona dair raporunu verdi. İki saat süren zirvenin perde arkasına ulaştık. İç ve dış transfere dair taleplerini anlatan Terim, “Hiç transfer yapamasak da biz G.Saray’ı ana hedefi olan şampiyonluğa ulaştırmak için elimizden geleni yaparız” dedi. Terim’in verdiği rapora göre sarı kırmızılılar 8 oyuncu ile vedalaşırken 3 yeni oyuncu alacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Terim, öncelikle bu sezon şampiyonlukta önemli payı olan 3 oyuncunun kadroda tutulmasını istedi. Kontratı biten Donk’un yanı sıra takımda kiralık oynayan Denayer ve Nagatomo’nun da bonservislerinin alınmasını istedi. Donk ile yeni sözleşme için masaya oturacak olan yönetim, Denayer için Manchester City ve Nagatomo için de Inter ile görüşecek.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Sözleşmesi biten Yasin Öztekin, Latovlevici, Koray Günter, Carrasso ve Hakan Balta ile devam edilmeyecek. Terim, şampiyonluğa giderken “Ağrılarım geçmeden oynamam” diyerek fedakârlık yapmayan Tolga Ciğerci’nin de satılmasını istedi. Kulüp oyuncuya transfer görüşmeleri için için verdi. 1 yıl daha kontratı olan Tarık Çamdal ile Standard Liege’de kiralık oynayan Cavanda da satışa çıkarılacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Gelecek sezon için takımdan gönderilecek isimleri bildiren Fatih Terim, alınmasını istediği 3 futbolcuyu da raporuna yazdı. Emre Mor’un 2 yıllığına kiralanmasını isteyen Terim, Kasımpaşa’da başarılı bir sezon geçiren Trezeguet ile Alanya’nın beyni Emre Akbaba’ya da talep etti. Yönetim de üç futbolcu için kulüplerle görüşmek için çalışmalara başlayacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play Kriterleri çerçevesinde “Sattığın kadar al” şartının konulmasını bekliyor. Yönetim de bu doğrultuda planlamasını yapıyor. Bu koşulun öne sürülmesi halinde Terim, Rodrigues’in satışına izin verebilir. Sarı kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki futbolcuya 30 milyon Euro’luk bir teklif gelmesi halinde satışına onay verecek. Rodrigues giderse yeni isimlere yer açılacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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Galatasaray yönetimi, transferde UEFA tarafından şayet “Sattığın kadar al” koşuyla sınırlandırılırsa, kiralama yönteminin dışında ağırlıklı olarak sözleşmesi sona eren futbolculara yönelecek. Fatih Terim, özellikle kulübeyi güçlendirmek, alternatif oyuncu kalitesini artırmak için Akhisar ile sözleşmesi biten Muğdat başta üzere bazı yerli ve yabanclara da yer verecek.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK, Foto: Hürriyet
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İşte Cim Bom'da gidecekler ve gelmesi planlanan isimler...