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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Galatasaray'da 7 milyon euro sonrası flaş iddia: Feghouli ile Belhanda...
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Futbol
Takvim
06 Eylül 2019 - 12:56,

Galatasaray'da 7 milyon euro sonrası flaş iddia: Feghouli ile Belhanda...

Galatasaray'da Falcao'nun maaşı olay oldu...

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Bonservis ücreti ödenmeden bonuslarla birlikte yıllık 7 milyon euro kazanacak olan Falcao'nun sözleşmesi çok konuşuluyordu...

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G.Saray'da yıllık 7 milyon Euro kazanacak olan Radamel Falcao'nun transferi takımda diğer yıldızları da harekete geçirdi.

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Takvim Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılı iki futbolcu yönetimle temasa geçti.

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Geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Afrikalı yıldızlar Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda, sözleşmeleriyle ilgili talepte bulundular.

53.850 MİLYON EUROYA OYNUYOR

3.850 MİLYON EURO'YA OYNUYOR

G.Saray'da 3.850 milyon Euro garanti para alan Feghouli'nin 500 bin Euro zam istediği öğrenildi.

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Yıldız oyuncunun, Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon euroya çıkış opsiyonu var.

7SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR

Talipleri olan Belhanda ise 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını istiyor.

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Faslı yıldız, 3.350 milyon Euro yıllık ücretinden memnun ve aynı mali şartlarda +1 yıl sözleşme imzalamaya hazır.

9YÖNETİM MASAYA OTURACAK

YÖNETİM MASAYA OTURACAK

Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile masaya oturması bekleniyor.

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Yönetimin iki yıldıza vereceği tepki merakla bekleniyor..

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KAP bildiriminde Falcao'nun 5 milyon euro maaş alacağı bildirilirken, bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazanç 7 milyon euroyu buluyor.

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