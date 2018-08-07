Galatasaray'da 3 isme tepki!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Galatasaray'da Akhisar ile oynanan Süper Kupa finalinde kötü bir performans çizen 3 yıldıza tepki çığ gibi büyüyor... Sarı-Kırmızılı taraftarlar; 3 oyuncuyu sosyal medyadan topa tutarken yönetim ve Fatih Terim'e gereğinin yapılması çağrısında bulundular.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray'da Akhisar ile oynanan Süper Kupa finalinde kötü bir performans çizen 3 yıldıza tepki çığ gibi büyüyor... Sarı-Kırmızılı taraftarlar; 3 oyuncuyu sosyal medyadan topa tutarken yönetim ve Fatih Terim'e gereğinin yapılması çağrısında bulundular.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Para konusu ile gündemden düşmeyen Bafetimbi Gomis ve performansları her zaman tartışılan Younes Belhanda ile Sofiane Feghouli...
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Geçen sezon alınan şampiyonluğa rağmen zaman zaman eleştirilen bu isimlerin, Akhisar ile oynanan Süper Kupa finalinde hiçbir varlık göstermeden sahada hayalet gibi dolaşmalarına sosyal medyadan isyan edildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaçırdığı penaltının ardından fazla üzülmediğini ekranlardan gören taraftarlar, Gomis'in şovu sosyal medya hesaplarından değil sahada yapması gerektiğini savunurken, Belhanda ve Feghouli'nin de kazandıkları paraların hakkını vermediklerini belirttiler.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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"GALATASARAY'IN PARASI BU KADAR MI DEĞERSİZ!"
Başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e seslenen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istediler ve "Bu kadar gamsızlık olmaz. Feghouli ve Belhanda'dan çektiğimiz yeter."
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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"Onlara şimdi birde Gomis eklendi. Ya ceza verilsin, ya da gönderilsin. Aldıkları paranın hakkını vermiyorlar. Galatasaray'ın parası bu kadar mı değersiz. 3'ünü de satın gitsin." şeklinde serzenişte bulundular."
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Öte yandan Gomis’in kafasında G.Saray’ı bitirdiğini gören yönetimin de tecrübeli oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirip yerine 1 veya 2 forvet transfer etme kararı aldığı bildirildi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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"Ben dahil hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bazı oyuncuların performanslarından memnun olmadığını ve oynanan oyunun Şampiyonlar Ligi kalitesinin altında olduğunu söyledi. Terim'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...