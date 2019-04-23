Bu sabah Florya'da...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri’nde çocuklara özel sürpriz bir etkinlik düzenlendi.
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Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncuları hünerlerini bu kez fırça darbeleriyle sergiledi.
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Florya’daki 23 Nisan etkinliğinde rengarenk boyalarını ellerine alan çocuklar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nin duvarını hayallerince boyadılar.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hünerlerini ve hayal güçlerini ortaya koyan çocuklar adeta birer ressam gibi fırça darbeleriyle birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkardı.
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Adını yazan da oldu, Ata’sına vefasını gösteren de, Galatasaray sevgisini duvara yansıtan da…
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Galatasaray Futbol Akademisi'nin U8 ve U9 takımı oyuncularına bir sürpriz de A takımı oyuncuları ve teknik direktör Fatih Terim’den geldi.
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Kimi zaman uzaktan izledikleri, bir gün onlar gibi olmak için çalıştıkları oyuncularla bir araya gelen çocukların mutlulukları ikiye katlandı.
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Genç aslanlar, hayallerindeki isimlerle birlikte duvara resimler çizip, yazılar yazdıktan sonra Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncular ile birlikte Jupp Derwall antrenman sahasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.