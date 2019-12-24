Galatasaray'a transfer cevabı: ''Asla gitmem...''

Belçika basınına konuşan Türk kaleci, Galatasaray iddialarına cevap olarak ''Galatasaray mı? Asla bir takımın 2. kalecisi olmayacağım. Birkaç ay içinde başka bir takıma transfer olabilirim ama gideceğim takımda birinci kaleci olacağım.'' dedi.