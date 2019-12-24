Galatasaray'a transfer cevabı: ''Asla gitmem...''

Transfer için Ocak ayını bekleyen Galatasaray'a Belçika'dan cevap geldi. Milli kaleci Sinan Bolat, Galatasaray iddiaları hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
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Kötü giden ilk yarının ardından Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ocak ayını hedef göstermişti. Transferde neler yapacağı merak edilen sarı kırmızılı ekip için Belçika'dan flaş bir açıklama geldi.
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Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Sinan Bolat, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Belçika basınına konuşan Türk kaleci, Galatasaray iddialarına cevap olarak ''Galatasaray mı? Asla bir takımın 2. kalecisi olmayacağım. Birkaç ay içinde başka bir takıma transfer olabilirim ama gideceğim takımda birinci kaleci olacağım.'' dedi.
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Böylece Galatasaray'da Sinan Bolat defteri tamamen kapanmış oldu.
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Devrenin bitimine bir hafta kalmışken artık tüm gözler Ocak ayı transfer dönemine çevrilmiş durumda...
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Sarı kırmızılılar ocak ayında yapılacak transferlerle eksikliklerini kapatarak ligin ikinci yarısına sorunsuz girmek istiyor. Bu doğrultuda bazı isimlerle de yollar ayrılacak.
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Yabancı sayısı nedeniyle kadro dışında kalan Martin Linnes'in gönderilecek yabancı futbolcuların ardından yeniden lig listesine alınarak sağ bekte formayı alması bekleniyor.
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Sol bekte ise Yuto Nagatomo'nun gönderilmesi planlanırken yerine Leipzig'de forma giyen Uruguaylı Marcelo Saracchi transfer edilecek.
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Leipzig'de düzenli olarak forma giyemeyen ve kulübede kalan 21 yaşındaki futbolcu, Muslera'nın önerisi ile sarı-kırmızılıların gündemine alınmıştı. Terim'in de geçer not verdiği oyuncu ile kiralık anlaşması 1.5 yıllık olacak.
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FORVETE SÜPRİZ İSİM
Sezonu kapatan Rumen futbolcu Florin Andone'nin yerine forvet arayışları da sürerken, Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.
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Fransız basını, Galatasaray'ın Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de oynayan Tino Kadewere'nin peşinde olduğunu yazdı.
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23 yaşındaki Zimbabveli oyuncuyu La Liga ekiplerinden Valladolid ile Fransız temsilcisi Lyon'un da istediği kaydedildi.
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Haberde, bu sezon Fransa'da önemli bir çıkış yapan ve 19 maçta 17 kez ağları sarsan 1,83'lük forvetin sarı-kırmızılı kulüp tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi. (Sabah)
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Hikmet Karaman, Markaj'a samimi açıklamalarda bulundu.