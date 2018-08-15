Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir! Beşiktaş detayı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir! Beşiktaş detayı...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olup sahasında ise 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Peki Süper Lig'e kazanarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray ne kadar para kazanacak. İşte detaylar...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olup sahasında ise 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Peki Süper Lig'e kazanarak doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray ne kadar para kazanacak. İşte detaylar...
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenmesiyle, Devler Ligi'nde 2 takım sokma şansımızı kaybettik. Fenerbahçe'nin elenmesiyle UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı da sarı-kırmızılılara kaldı.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 9
2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak 15 milyon Euro kazanacak.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 9
HAVUZ GELİRİNİN TAMAMI G.SARAY'A
Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası ise henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.
Kaynak: Fotomaç / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 9
GELİR 40 MİLYON EURO'YA YAKIN
Bu sezon henüz yayın geliri net olmamakla birlikte daha da yükselecek. Fenerbahçe gruplara kalamadığı için yayın haklarının tamamı Galatasaray'ın kasasına girecek.Sarı-kırmızılılar, yayın geliri ve katılım bedeli olarak toplam 37 milyon Euro gelir elde edecek.