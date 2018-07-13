Galatasaray'a müjde! Anlaşma tamam, imza yakın...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi yıldız bir isimle anlaşma sağladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Yeni transfer hafta sonuna kadar açıklanacak ve imzaya gelecek... İşte, o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray, geçtiğimiz yaz Osmanlıspor'dan transfer ettiği Badou Ndiaye'yi devre arasında 16 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Stoke City'e satmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngiliz kulübünün Premier Lig'de küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Senegalli merkez orta saha oyuncusu için en ciddi talibin yine Cim Bom olduğu konuşuluyordu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Senegal'de yayım yapan Elite Sport Mag adlı internet sitesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Sarı Kırmızılı yönetimin 27 yaşındaki oyuncunun menajeriyle her konuda anlaştığı öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kulübe yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde teknik direktör Fatih Terim'in Ndiaye'yi yeniden takımda görmek istediği belirtilirken transferdeki tek engelin West Ham United olduğu kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Haberde Londra ekibinin iyi bir teklif yapması hâlinde Ndiaye'nin yeniden Premier Lig'de kalmak isteyeceği iddia edildi. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaraylılar dikkat! Transferdeki son gelişmeler burada... Sarı-kırmızılılarda Ndiaye ve Trezeguet konusunda somut adımlar atılması bekleniyor. Galatasaray Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Cimbom'un kamp yaptığı İsviçre'den son gelişmeleri paylaştı... İzlemek için videoya tıklayınız...