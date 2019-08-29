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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29 Ağustos 2019 - 00:46,

Galatasaray'a dev rakipler! Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu.

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Devler Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın, dördüncü torbadan katılacağı turnuvanın kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da Monaco'da yapılacak.

İşte sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri...

2

1. TORBA

Liverpool

3

Chelsea

4

Barcelona

5

Manchester City

6

Juventus

7

Bayern Münih

8

PSG

9

Zenit

10

2. TORBA

Real Madrid

11

Atletico Madrid

12

Borussia Dortmund

13

Napoli

14

Shakhtar Donetsk

15

Tottenham

16

Ajax

17

Benfica

18

3. TORBA

Lyon

19

Bayer Leverkusen

20

Salzburg

21

Olympiakos

22

Club Brugge

23

Valencia

24

Inter

25

Dinamo Zagreb

26

4. TORBA

Galatasaray

27

Lokomotiv Moskova

28

Genk

29

Leipzig

30

Slavia Prag

31

Kızılyıldız

32

Atalanta

33

Lille

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