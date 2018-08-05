Galatasaray'a büyük piyango! 10 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Gözünü transfere çeviren sarı kırmızılılar, aradığı para için müthiş bir teklifle karşı karşıya...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray'a büyük müjde... Beklenen transferlerin gerçekleşmesi an meselesi... İşte yaşanan o sürpriz gelişme...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ada basınının iddiasına göre; G.Saray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'ya Crystal Palace talip oldu. Geçen sezon Premier Lig'i 44 puanla 11'inci sırada kapatan C.Palace, bu yıl daha üst sıralara tırmanmak için harekete geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu yıl yeni bir orta saha yaratmak isteyen C. Palace menajeri Roy Hodgson, ilk olarak Yohan Cabaye'ı gönderdi. West Ham'ın ön liberosu Cheikhou Kouyate için 11 milyon euro ödeyen Premier Lig ekibi, önceki gün Schalke'den bedelsiz ayrılan orta saha Max Meyer'i dev kulüplerin arasından sıyrılarak transfer etmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Orta alanda 6 ve 10 numaralı pozisyonları dolduran yaptığı 2 transferle dolduran Roy Hodgson, 8 numaralı mevki için G.Saray'ın yıldızı Belhanda'ya gözünü dikti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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28 yaşındaki Faslı futbolcu için 10 milyon euro'yu gözden çıkaran C.Palace, Belhanda'yı alarak, orta sahadaki eksikliği gidermek istiyor. Alman devi Borussia Dortmund'un da takibinde olduğu Younes Belhanda, geçen sezon Aslan'da 35 maçta forma giyip 3 gol atmış ve 10 asist yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı kırmızılılar 10 milyon Euro'luk teklif sonrası büyük ihtimalle İngilizlerle masaya oturacak ve bir anlamda transfer kaynağını da elinden kaçırmak istememek için sıkı bir pazarlık yapacak. (Fotomaç)