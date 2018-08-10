Galatasaray'a büyük müjde! Sambacı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sarı kırmızılılarda gözler maçlara çevrilse de transfer çalışmaları da hız kesmiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı... İşte transferle ilgili bu haberin tüm detayları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da geleceği belirsiz olan isimlerden Maicon için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Maicon için devreye girdi.
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Brezilya basınında yer alan haberlere göre Flamengo, Maicon için Galatasaray ile görüşüyor. Kırmızı-siyahlı ekibin Maicon için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Savunmadaki hatalar nedeniyle eleştirilen Maicon için Galatasaray'ın Brezilya temsilcisine vereceği cevap bekleniyor. Haberde Maicon'un da Brezilya'ya dönmek istediğine yer verildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray, geçen sezon başında Maicon'u Sao Paulo'dan 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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Brezilyalı savunma oyuncusu Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 resmi maçta görev yaptı. (Sporx)
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Galatasaraylılar dikkat! Gomis konusundaki son gelişmeler neler? Emre Akbaba transferi bitiyor mu? Fatih Terim Ankaragücü maçına hangi 11 ile çıkacak? İşte son gelişmeler... İzlemek için videoya tıklayınız...