Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'a Belhanda piyangosu! 13 milyon Euro...
Galatasaray, transferde eksiye düşmemek için farklı yollar denerken gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı!
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İşte detaylar...
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Galatasaray transferde artıya geçemezse Şampiyonlar Ligi'nde Luyindama'ya lisans çıkaramayacak. Savunma bölgesinde çok alternatifi bulunmayan sarı-kırmızılılar bunu düşünerek değişik alternatifleri göz önünde bulunduruyor.
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DIAGNE GİTMİYOR
Mbaye Diagne için istenen teklifin bir türlü gelmemesi, oyuncunun da gitmeye istekli olmaması sebebiyle yönetim farklı bir formülü devreye sokmaya hazırlanıyor.
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BELHANDA SÜRPRİZİ
Mbaye Diagne’yi satmaya uğraşan ancak başarılı olamayan Galatasaray Younes Belhanda seçeneğinin masaya yatırdı.
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Transferde eksi bakiyeden kurtulmak ve yeni alınacak oyunculara yer açmak için Diagne’yi göndermek isteyen ancak Senegalli forveti ikna edemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın kapısının Faslı yıldız için Al Nassr ve Al Ahli tarafından çalındığı ileri sürüldü.
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13 MİLYON EURO...
İki Suudi kulübünün Belhanda için 13 milyon euro civarında bir parayı gözden çıkardığı dile getirildi.
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Al Nassr ve Al Ahli’nin Galatasaray’da ortaya koyduğu performansla zaman zaman eleştirilen Belhanda’ya da yıllık 4 ile 5 milyon euro civarında bir rakam önerdiği belirtiliyor. Transfer konusunda son kararı Teknik Direktör Fatih Terim verecek.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Inter'de forma giyen Joao Mario'yu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama formülü üzerine görüştüğü İtalyan basınında dile getirildi.
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Bu haber ise Belhanda'nın satılması seçeneğinin hayata geçirildiğinin bir işareti oldu. Transferin bitimine az bir süre kala sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanabilir.
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2 GÜNDÜR İDMANDA YOK
Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra futbolcular şut çalışması gerçekleşti. Belinde ağrıları olan Younes Belhanda antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise salonda çalıştı. Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.