Galatasaray yolunda! Sambacı golcü...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sosyal medya hesaplarından Aslan emojileri paylaşan, twitter’daki kapak fotoğrafını da Aslan yapan Brezilyalı golcü sarı kırmızılı formayı giymek üzere...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray, Gomis'in açığını transferde Brezilyalı yıldızı alarak dolduracak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sambacı forvet Alexander Pato, resmi Twitter adresinden yaptığı Aslan paylaşımı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ardından kapak fotoğrafını güncelleyen Brezilyalı golcünün Aslan’a göz kırptığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Çin’in Tianjin Quanjia takımda oynayan 28 yaşındaki forvet, bu sezon 13 maçta 10 gol kaydetti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Brezilyalı forvet Pato, Fildişi Sahilli Didier Drogba gibi parası ödenmediği için FIFA’ya başvurup geçici lisans almayı planlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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1.80 boyundaki yıldız isim bitiriciliği ile dikkat çekiyor. Pato kariyeri boyunca 349 maçta 149 gol ve 45 asist ile oynadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim’in uzun yıllardır takımında görmek istediği Pato, yeniden Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu yüzden Sarı-Kırmızılılar’ın teklifini düşünmeden kabul etti. Yönetim, Pato’yu 1 Eylül’e kadar bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Gecikme yaşanırsa ocak ayında mutlu son yaşanacak. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İşte Pato'nun o paylaşımı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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PATO...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Pato orta sahadan alıp atmıştı! Çin Ligi'nde forma giyen Brezilyalı yıldız, takımı Tianjin Quanjian'in, Guangzhou ile oynadığı maçta harika bir gol kaydetmişti. İzlemek için videoya tıklayınız...