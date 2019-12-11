Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçti Ali Koç'u mest etti
Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. İdman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti. Ali Koç, yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre sohbet ederken, takımla ilgili bilgiler aldı.
'G.SARAYLI OLMAK İSTİYORDUM'
Ali Koç'un yanına gelen çocuk, "Ben Galatasaraylı olmak istiyordum; fakat babam Fenerbahçeli olacaksın dedikten sonra Fenerbahçeli oldum" dedi.
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