Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçti Ali Koç'u mest etti

Mercedes-Benz tarafından yapılan takım otobüsü için hazırlanan video ile başlayan organizasyonda konuşan Ali Koç, Gürsel Turizm ile uzun süreli birlikteliklerinin bulunduğunu belirterek, "2000'li yıllara kadar tamamen resmi evraka dayanmadan, gönülden verilmiş bir destekleri var. Söz konusu yıllarda sponsorluk iş birliğine giden bir yolculuk. Sadece bu sene değil her sene özel tasarımlarla ulaşımımızı sağlamak için bize otobüsler veriliyor. Bu otobüsle salı günleri çocukları okullardan alıp stadımızı gezmeye getiriyoruz. Sayelerinde hayırlı işlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.