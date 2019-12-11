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Futbol
11 Aralık 2019 - 15:26,

Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçti Ali Koç'u mest etti

Süper Lig'in 15'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. İdman öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etti. Ali Koç, yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki, sportif direktör Damien Comolli, idari menajer Volkan Ballı ve teknik direktör Ersun Yanal ile bir süre sohbet ederken, takımla ilgili bilgiler aldı.

2ALİ KOÇ TARAFTARLARI MAÇA DAVET ETTİ

ALİ KOÇ TARAFTARLARI MAÇA DAVET ETTİ

Öte yandan Ali Koç, Samandıra'ya ailesiyle gelen 2 taraftarla da bir araya geldi. Saha kenarında idmanı takip eden taraftarlarla bir süre sohbet eden Ali Koç, Kadıköy'de maça davet edip forma sözü verdi.

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Fenerbahçe'nin bu sabah yaptığı antremanda Fenerbahçe başkanı Ali Koç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Ali Koç'un, yanına gelen çocuklarla diyaloğu kameralara gülümseten anlar yansıttı...

5G.SARAYLI OLMAK İSTİYORDUM

'G.SARAYLI OLMAK İSTİYORDUM'

Ali Koç'un yanına gelen çocuk, "Ben Galatasaraylı olmak istiyordum; fakat babam Fenerbahçeli olacaksın dedikten sonra Fenerbahçeli oldum" dedi.

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'DOĞRU YOLU SEÇTİĞİN İÇİN MEMNUN MUSUN?'

Bu sözler üzerine Ali Koç, "İyi demiş mi baban? Doğru yolu seçtiğin için memnunsun değil mi?" diye sordu. Evet, memnunum yanıtını alan Koç şöyle devam etti:

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"Her takımın çocukları var. Önemli olan takıma sahip çıkmanız. İyi günde kötü günde desteklemeniz; ama Fenerli olmana sevindim."

8ALİ KOÇ ŞOFÖR KOLTUĞUNDA

ALİ KOÇ ŞOFÖR KOLTUĞUNDA

Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan yeni otobüsün tanıtımı ve teslim töreni yapıldı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım ve teslim törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Süer Sülün, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

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Mercedes-Benz tarafından yapılan takım otobüsü için hazırlanan video ile başlayan organizasyonda konuşan Ali Koç, Gürsel Turizm ile uzun süreli birlikteliklerinin bulunduğunu belirterek, "2000'li yıllara kadar tamamen resmi evraka dayanmadan, gönülden verilmiş bir destekleri var. Söz konusu yıllarda sponsorluk iş birliğine giden bir yolculuk. Sadece bu sene değil her sene özel tasarımlarla ulaşımımızı sağlamak için bize otobüsler veriliyor. Bu otobüsle salı günleri çocukları okullardan alıp stadımızı gezmeye getiriyoruz. Sayelerinde hayırlı işlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Otobüsün bu sene manevi duygularla yüklü olduğunun altını çizen Ali Koç, şunları kaydetti: "Üzerinde FENEROL kampanyasına katılanların bir kısmının isimleri yazıyor. Olamayanların da anlayışla karşılamasını temenni ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz tüm desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yolunuz açık, şansınız bol olsun. Otobüsün tasarımında ve bu hale gelmesinde emeği olan tüm Gürsel Turizm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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Kulüp başkan yardımcısı Burhan Karaçam da Gürsel Turizm'in Fenerbahçe'nin her ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu söyledi.Levent Birant ise Fenerbahçe için üretilen otobüsün tasarımının farklı bir şekilde ele alındığını belirtti.

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Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Sülün, otobüsün Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya taşımasını ve şampiyonluklara götürmesini temenni etti. Törenin ardından Ali Koç ve Burhan Karaçam, Levent Birant ile Süer Sülün'e forma hediye etti. Koç, şoför koltuğuna da oturduğu otobüsü inceledi.

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