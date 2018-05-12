Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kusursuz bir fırtına gibi başladı maça Galatasaray. Bu fırtınanın adını meşhur türküyü deforme ederek koymak gerekirse: “Bir hışmınan geldi geçti Rodrigues oğlu Garry Bey...” Takımlar daha sahaya yerleşmeyi sürdürürken araya girip kaptığı topla sağ kulvardan rakip ceza alanına yöneldiğinde henüz 38’inci saniyedeydik. Yaptığı servisi gole çevirmek Belhanda’ya nasip oldu. 12’nci dakikada bir kez daha rakip defans hattının üstüne yürüdü Rodrigues ve bu kez de Gomis’e golü attırdı.
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Son haftalarda istediği skorları elde edemese de ligin derli toplu takımlarından biri olan Evkur Yeni Malatya, iki seri darbe karşısında haliyle bildiğini de unuttu. İlk yarı Galatasaray’ın istediği şekilde, istediği tempoda böylece akıp geçti. İkinci 45 dakika ilk yarının tam tersi şekilde başladı. Yüklenen, Galatasaray’ı zorlamaya ve erken bir golle umutlanmaya çalışan taraf rakip takımdı.
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HEYECAN, HEYECAN...
Ancak Yeni Malatya’nın bu baskısından net bir pozisyon çıkmadı ve Galatasaray 60’ıncı dakikadan sonra yine ipleri eline alan ve oyunun kurallarını belirleyen tarafa dönüştü. Maçın kalan kısmında oyuncu değişiklik haklarını tüketmiş rakibin bir sakatlık pozisyonu neticesinde 10 kişi kalması sarı kırmızılıları tamamen rahatlattı. Ancak eksik rakibe karşı oynamanın getirdiği bu rahatlığı oyununa yansıtamadı, daha doğrusu skoru geliştirmeyi başaramadı. Uzun ve zorlu sezonda oyuncular, teknik kadro, elbette tribünler, özetle tüm camia canını dişine takarak büyük bir mücadele verdi. Fatih Terim ve ekibi takımı fiziksel olarak ama daha da önemlisi ruhsal olarak mükemmel şekilde hazırlamayı, yönetmeyi başardı. Sezonun Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını da bir zaferle taçlandırdı. Futbolcular Türk Telekom Stadı’nın çimlerine gelecek sefer ayak bastıklarında ellerinde bir kupa olup olmayacağını öğrenmek için biraz daha beklemek gerekecek. Heyecan, heyecan, heyecan.
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MAÇIN ADAMI: RODRIGUES
İLK 12 dakikada galibiyeti aldı, paketledi ve hediye etti. Mükemmel başlangıcı onu maçın kahramanı yapmaya yeter de artar.
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HAKAN ÜNSAL: FİNAL GELENEĞİ
GALATASARAY’a iç sahada da olsa sıkıntı verebilecek kadar iyi savunma yapabilen bir takımdı Yeni Malatyaspor. Erol hoca geldikten sonra takımda mini Başakşehir etkisi yaşanmış ve düşmenin önemli adaylarından biri iken başkalaşmıştı. Galatasaray için taraftarı önünde nasıl başlayacağı zaten en bilinen durumdu. Fakat Yeni Malatya karşısında seviye atladı takım.
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İlk dakikada Belhanda ile Malatya’yı ve planları, ilk çeyrek bitmeden Kral Gomis ile maçı ve umutları bitirdi. Sezon sonu ve stres seviyesi zor maçlar geldikçe Galatasaray farkını daha fazla ortaya koyuyor. Bu tarz final maçlarını oynama tecrübesi ve geleneği futbolcular değişse de aynı kalıyor. Final maçları deyince, teknik ekibin hayatının final maçı oynayarak geçmiş olması sanırım bu seviyeyi anlatmak için yeterli olur. Haftaya oynanacak şampiyonluk maçı için de nasıl bir oyun olacağını bunlar belirleyecek.
Hürriyet Haber
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NE GEREKİYORSA O...
Maçın ikinci yarısı, Galatasaray’ın belirlediği tempo, istediği seviye ve düşündüğü şekilde geçti. Rakibi oyunun içine çok dahil etmeden, kendi oyunundan taviz vermeden ve kazanmaya yetecek kadar oynayarak geçirdi ikinci yarıyı. Eğer gerekli olsaydı gol atmakta sıkıntı çekmezdi. Sadece Belhanda kendisi için çok kolay final paslarını verebilse maç farklı olurdu. Rodrigues, asistleri ile gerekeni, Belhanda golü ile bekleneni, Gomis golü ile istenileni, savunma üzerine düşeni, Fernando-Donk ikilisi işlerini, Muslera da maçın keyfini yaptı. Haftaya son maç son final. İzmir, kutlamalar için güzel şehirdir. İzmir Galatasaray’ı sever, Galatasaray da İzmir’i...
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MAÇIN ADAMI: RODRIGUES
SON dönemde maçı izlemeden de ismini yazarsınız. Daha ilk çeyrek bitmeden 2 asist ile maçı bitiren adam oldu Garry Rodrigues.