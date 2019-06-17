Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray ve Fenerbahçe yine pişti oldu! Vedat Muriqi'den sonra...
Transfer sezonunun resmi olarak başlamasıyla kulüplerdeki hareketlilik üst düzeye ulaştı. Süper Lig'de transfer sezonu resmen açılırken, KAP bildirimleri de bugünden itibaren gelmeye başlayacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulüpleri transfer konusunda yoğun bir yarış halinde.
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Geçen sezonun izlerini unutturmak isteyen Fenerbahçe ve yeni sezona da şampiyonluk iddiasıyla girmeyi amaçlayan Galatasaray, yıldız futbolcunun transferinde pişti oldu!
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Sarı-lacivertliler transferlerine resmiyet kazandırmak için UEFA'dan gelecek olumlu-olumsuz haberi bekliyor.
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Dış transferde Aleksandr Kolarov'a yoğunlaşan Fenerbahçe, forveti de dışarıda arıyor. Bunun yanı sıra iç transferde önemli gelişmeler de var...
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Ryan Babel ve Şener Özbayraklı transferlerini bitiren Galatasaray ise Jimmy Durmaz ile pazarlık halinde. Sarı-kırmızılılar asıl transfer hamlelerini ise Diagne ve Belhanda'nın satılması durumunda yapacak.
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Deniz Türüç: Tekrar Milli Takıma seçilmek gurur verici
İç transferde Galatasaray’ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için Fenerbahçe atağa geçti. Kayserispor’a 3.5 milyon Euro ile birlikte Barış Alıcı teklif edildi.
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Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray'ın da teklif yaptığı Deniz Türüç için Kayserispor'a 3.5 milyon Euro+Barış Alıcı'yı önerdi.
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Galatasaray'ın teklifinin 3 milyon Euro'nun altında olduğu konuşulurken, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcu için bir adım önde olduğu öğrenildi.
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DENİZ TÜRÜÇ FENER'İ İSTİYOR
Başkanvekili Semih Özsoy'un Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile bir araya geldiği belirtilirken, Deniz Türüç'ün de Sarı-Lacivertli kulübü istediği belirtildi. 26 yaşındandaki Deniz 5 kez milli oldu. Geçen sezon 26 maç oynadı ve 8 gole direkt katkı verdi.
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VEDAT MURIQI'DE İNDİRİM
Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için uğraş verdiği ancak kulübü Çaykur Rizespor'la ücret konusunda bir türli anlaşmaya varamadığı Vedat Muriqi'nin transferi konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Karadeniz ekibi, sarı kırmızılılara indirim yaparak Vedat için istediği rakamı daha makul bir seviyeye çekti.
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Diagne ve Mitroglou'nu gönderme kararı alan Galatasaray'ın gelecek sezon için forvet bölgesini güçlendirmek istediği isimlerden birisi de Vedat Muriqi...
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A Spor'da yer alan habere göre, Çaykur Rizespor, Galatasaray'ın diğer adaylarla görüşmesi üzerine indirime gitti.
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Pazarlıkları 10 milyon euro'dan açan Karadeniz ekibi, 6 milyon euro'ya düştü. Ancak bu fiyat da Galatasaray tarafından fazla bulundu.
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Pazarlığa 2.5 milyon euro'dan başlayan yöneticiler, en fazla 3.5 milyon euro verebileceklerini iletti.