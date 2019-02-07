Galatasaray tribününde sürpriz isim!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray tribününde sürpriz isim!
GeriFutbol Galatasaray tribününde sürpriz isim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
07 Şubat 2019 - 13:50,

Galatasaray tribününde sürpriz isim!

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 27. yaş günü doğum günü partisine katılan ve Neymar ile el ele fotoğrafını paylaşan Türk manken Elif Aksu Galatasaray'ın kupa maçında ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/21

Galatasaray ile Hatayspor arasında Türk Telekom Arena'da oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen güzel manken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2/21

Aksu, daha önce de Galatasaray forması giydiği fotoğrafı takipçiyleriyle paylaşmıştı.

3/21

2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın klibinde yer alan Elif Aksu, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

4/21

Güzel manken, 2017 yılında tatile çıktığı İbiza’da sevgilisinin 500 bin Euro’luk Ferrari’si ile yaptığı kazayla bir kez daha gündeme geldi.

5/21

Aksu, kaza sonrası 44 yaşındaki Suudi asıllı sevgilisinin jetiyle kaçmaya çalışırken, polise yakalandı.

6/21

Türkiye'den Avusturya'ya göç eden bir ailenin kızı olan 25 yaşındaki Elif Aksu Avusturya vatandaşı.

7/21

Elif Aksu Neymar ile aynı reklamda boy göstermişti. İkili bir akıllı telefon markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti.

8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21

Neymar, PSG formasıyla bu sezon 20 gol ve 8 asistlik performans sergiliyor...

21/21

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Galatasaray tribününde sürpriz isim!

Rubin Kazan'da Gökdeniz Karadeniz krizi

Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor

Fenerbahçe'de görülmemiş imza töreni