Galatasaray - Trabzonspor maçından önemli notlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde ağırladı. Ekrana yansımayan görüntüler foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı
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İşte detaylar...
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Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal’da çöken binada ölen vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala’yı andı. Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye’de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı. Taraftarlar, 16 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, İstanbul’un Kartal ilçesinde çöken binada vefat eden vatandaşlar, Manş Denizi'nde düşen uçakta vefat eden futbolcu Emiliano Sala ve Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın için pankartlar açtı. Pankartlarda ‘Bizimlesin yüreği güzel çocuk! Furkan Gündüz’, ‘Kartal’da bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun’, ‘Rest in peace Emiliano Sala’ ve Our Condolences are with you Flamengo’ yazdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de unutulmayanlar arasında baştaydı. Terim babası Talat Terim'i toprağa vermişti.
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Babası Talat Terim'i toprağa veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarın desteğine böyle karşılık verdi. Maçı 46 bin 921 taraftar seyretti.
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Performansıyla sık sık eleştirilen Younes Belhanda, Trabzonspor maçının kahramanı oldu. 2 gol atan Faslı yıldız, gollerine böyle sevindi.
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Gözler Galatasaray'ın yeni golcüsü Mbaye Diagne'de idi. Daha 3. dakikada net bir pozisyonu değerlendiremeyen Senegalli golcünün yaptığı hareket dikkat çekti.
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Gol kaçtıktan sonra taraftarlardan gelen yüksek sesli uğultudan sonra tribüne dönen Diagne, taraftarlara 'sakin' işareti yaptı. Yıldız oyuncu penaltıdan bir gol kaydederek sarı-kırmızılı formayla iyi bir başlangıç yaptı.
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Trabzonspor 1-1'i yakaladıktan sonra protokolde bir kargaşa oldu. Kısa süreli gerilim uzamadan bitti.
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7 MAÇTIR YENİLGİ YOK
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, Tranbzonspor’u mağlup ederek, zirve yarışında M. Başakşehir takibini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Trabzon galibiyetiyle ligde üst üste 7 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Aslan, ligde en son deplasmanda Beşiktaş’a yenilen Cimbom, bu müsabakadan sonra Çaykur Rizespor, M. Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Sivasspor, MKE Ankaragücü, DG Sivasspor ve Trabzonspor’u mağlup etti.