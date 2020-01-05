Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş transfer açıklamaları!

ZAMAN HER ŞEYİN İLACI Antalyaspor maçından sonra hanginiz sordu bilmiyorum ama ben duygularımız samimi şekilde ifade ettim, kelimeleri özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen Fatih Terim ile Arda turan'ın kişiliklerinin durumunun ayrı, futboldaki durumlarının ayrı olduğunu belirttim. Galatasaray'a himzet etmiş kimseye ben bu cümleyi kurmam. Arda, bir gün olsun 'Galatasaray'a geleyim' diye bir istekte bulunmadı. Ben de kimseye 'Ne alın', ne de 'Almayın' dedim. Zaman her şeyin ilacıdır ama bu tespiti de yapmak lazım.