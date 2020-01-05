Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den flaş transfer açıklamaları!
Galatasaray Teknik Direkötür Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transferler hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fatih Terim sözlerine "Haftada üç maç da oynamayacağız. İkinci yarı daha iyi olacağız" diyerek başladı. İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
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ONYEKURU YABANCI DEĞİL
Henry Onyekuru yabancımız değil. Sezon başı istemiştik ama olmamıştı. Şimdi oldu. Şampiyonluğumuzda önemli katkısı olan, inandığımız, istediğimizi bir oyuncuydu. Sezon başı alamadık veya vermediler diyelim ama şimdi hayırlısıyla bizle başladı. Ataklarda çeşitlilik adına, daha doğrusu atak reperturarımızın genişlemesi, çoğalması adına Onyekuru önemli bir futbolcu
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SARACCHI TAKİBİMİZDEYDİ
Saracchi de takibimizde olan genç, yetenekli bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla pazartesi günü gelecek. Hem bugünü, hem yarını planlamaya devam ediyoruz.
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ARDA TURAN AÇIKLAMASI
"Başkan, 'Arda Turan gündem dışı' yorum yaptı, siz ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Ben, o cümleyi kullanmazdım. Gündem dışı diyorsunuz ama ben onu kullanmam. Nedenine gelince, bir oyuncu Galatasaray'a hizmet etmişse, giderken para kazandırmışsa, ben o cümleyi kullanmayı imtina ediyorum. Arda için değil başkası için de öyle olur. Başkanımız öyle demiş ama ben o cümleyi kurmam.
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ZAMAN HER ŞEYİN İLACI
Antalyaspor maçından sonra hanginiz sordu bilmiyorum ama ben duygularımız samimi şekilde ifade ettim, kelimeleri özenle seçtim. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen Fatih Terim ile Arda turan'ın kişiliklerinin durumunun ayrı, futboldaki durumlarının ayrı olduğunu belirttim. Galatasaray'a himzet etmiş kimseye ben bu cümleyi kurmam. Arda, bir gün olsun 'Galatasaray'a geleyim' diye bir istekte bulunmadı. Ben de kimseye 'Ne alın', ne de 'Almayın' dedim. Zaman her şeyin ilacıdır ama bu tespiti de yapmak lazım.
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FLORYA'DA KÖSTEBEK VAR
Birçok haber yapılıyor. Üzgünüm, bu haberlerin bir kısmı içeriden çıkıyor. Araştırıyorum, Florya'da bulursam ne olacağını tahmin ediyorsunuz. Çünkü bu işler Galatasaray'ın aleyhine. Onyekuru dün geldi, 70 numara giyeceğini bilmiyordum, şimdi söylediler ama benden önce bilen var. %80-%90 haberler yanlış ama %15 var ki doğru ve bu da içeriden veriliyor. Bazı şeyler Galatasaray'a zarar veriyor.
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ARAŞTIRIYORUM, PAYLAŞACAĞIM
Bize bakan muhabir bilmeyecek, başkaları bilecek, nasıl olacak bu iş! Alanlara bir şey demiyorum, itirazım yok ama Galatasaray'a zarar verirse itiraz ederim. Araştırıyorum, bulduğum zaman gerekirse paylaşacağım.
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MBAYE DIAGNE DÖNECEK Mİ?
Diagne'nin kadroda olmadığını dün öğrendik. Galatasaray'ın yabancı sayısı, konumu ve Club Brugge ile mukaveledeki şartlar öyle bir şeyi gerektirmiyor. 2 Şubat son listeyi verme tarihimiz olduğuna göre bu tarihe göre zamanımız var. Başka gelişmeler de olacak. Bu veya buna benzer bir şeyler olursa paylaşacağız.
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BAZILARIYLA YOLLARI AYIRACAĞIZ
Bazı sevdiğimiz arkadaşlarımıza yolları ayıracağız. Galatasaray, kendine hizmet eden arkadaşları en iyi şekilde uğurlar. Biz böyle bir şey yapıyorsak, bir nedeni vardır. Yabancı sayısından bir sıkıntımız yok. Ay sonuna doğru kafamızdaki planları yapamamışsak, her şeyi yaparız.
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NZONZI ÖZÜR DİLESİN
Steven Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Özür dileme haberleri duyuyorum, ben özür bekleyen biri değilim. Arkadaşlarından özür dilesin. 2 Şubat'a kadar her şey olabilir.
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10 NUMARA TRANSFERİ OLACAK MI?
10 istiyorum diye yorum yapmadım. Elimizde ne varsa, yapacak gücümüz neyse yaparız. Veriyoruz, vermeye devam ediyoruz. Allah'a şükür hep beraber iyi gidiyoruz. Şartlar önümüze bir şey çıkarırsa, ona göre devam ederiz