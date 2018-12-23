Galatasaray - Sivasspor maçından notlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, 10 maçlık men cezasının bitmesine iki müsabaka kaldı. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Galatasaray- Sivasspor maçında sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim cezası nedeniyle müsabakayı locadan takip etti. Fenerbahçe derbisi sonrasında 10 maç ceza alan Terim, 2 karşılaşma sonra sahadaki yerini alabilecek. Derbiden ceza alan Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın ise Sivasspor maçıyla 8 maçlık cezasını bitirdi. Terim ile Şaş müsabakayı locadan takip etti. Sahada ise takımı Yardımcı Antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin yer aldı. Terim maç sonu hayranlarının fotoğraf isteğini kırmadı.
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RODRIGUES KORNER DİREĞİNİ KIRDI
Sivasspor'da Robinho'nun ikinci golü atmasından sonra kenarda ısınan Garry Rodrigues sinirden korner direğini tekmeledi.
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Yaptığı hareketi telafi etmeye çalışan yıldız futbolcu bunda başarılı olamadı ve yeni direk takıldı.
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Maçın sonunda oyuna dahil olan Mustafa Kapı, 16 yaşında Galatasaray tarihinde resmi maçta görev alan en genç oyuncu oldu. Taraftarlar Mustafa Kapı'ya tezahüratları ile destek verdi. Feghouli de oyundan çıkarken alkışlandı. Kapı, Emre Belözoğlu'nun rekorunu da kırmış oldu.
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EREN'E ISLIK, BELHANDA'YA ALKIŞ
Maçta bir penaltı golüne imza atan Eren Derdiyok, buna rağmen taraftarı memnun edemedi. Bazı taraftarlar Eren'i çıkarken ıslıkladı. Bazı tribünlerden de alkış sesi geldi. Öte yandan cezasını tamamlayarak sahalara dönen Younes Belhanda, alkışlarla sahayı terk etti.
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FEGHOULI'DEN SİFTAH
Galatasaray’ın Cezeyirli futbolcu Sofiane Feghouli, bu sezon ligdeki ilk golünü Sivasspor’a karşı kaydetti. Bu sezon ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto karşısında kaydeden Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, bu sezonki ikinci golünü ligde Sivasspor’a attı. Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Sivas ile mücadele eden sarı-kırmızılılarda 30. dakikada Ndiaye ara pasıyla altıpasın hemen sağından topu alan Feghouli, meşin yuvarlak ağlara gönderdi ve takımının ikinci golünü attı. Mücadeleye 11'de başlayan yıldız futbolcu 90 dakika forma giydi. Bu sezon 13 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 17 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, iki gol atmayı başardı.
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BELHANDA ASİSTLE DÖNDÜ
Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sakatlığını atlattı ve ligde 4 hafta sonra sahalara Sivasspor maçı ile döndü. Belhanda, Onyekuru’nun golünde asist de yaptı. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 17 Kasım’da Fas’ın evinde Kamerun'la oynadığı karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Younes Belhanda, sakatlığını atlattı. Hafta içi takımla çalışmalara başlayan Belhanda, ligin 17. haftasında oynanan Sivasspor maçına 11 başladı. Faslı futbolcu ligde en son 12. haftada deplasmandaki Kayserispor maçında oynamıştı. 28 yaşındaki futbolcu böylece ligde 4 hafta sonra formasına kavuşmuş oldu. Yıldız futbolcu, 69. dakikada Henry Onyekuru’nun golünde de asist yaptı. Belhanda 87. dakikada yerini Donk'a bıraktı.
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28 MAÇLIK YENİLMEZLİK
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini 28 maça çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele ettiği Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligde sahasındaki yenilmezliğini 29 müsabakaya çıkardı. Söz konusu maçlarda 23 kez 3 puan alan Aslan, 5 kez berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu.