Galatasaray - Sivasspor maçında ekrana yansımayanlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Falcao'nun yokluğuda Florin Andone şans bulurken, Rumen futbolcu bu şansı harika değerlendirdi.
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Attığı iki golün yanı sıra defansa da sık sık yardım eden ve rakiple fiziksel mücadeleyi üst düzeyde tutan Andone, taraftarını mest etti.
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CUMA GÜNÜ 34 BİN SEYİRCİ
Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi. Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından ilk maça sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksekti. Sivasspor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü.
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EMRE TAŞDEMİR İLK DEFA...
Galatasaray’ın 24 yaşındaki futbolcusu Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez Sivasspor maçında forma giydi. Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, bu sezon bir ilki yaşadı. Emre, Sivasspor ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan lig maçında bu sezon ilk kez formayı giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, 11’de başlattığı 24 yaşındaki futbolcuya 76 dakika süre verdi. Emre’nin yerine Jean Michael Seri oyuna dahil oldu.
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BABEL 3'LEDİ
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Sivasspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 3. kez gol sevinci yaşadı. Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, en son golünü ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti. Babel, Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozdu. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımının 3. golünü kaydetti. Maça 11’de başlayan Hollandalı yıldız, 90 dakika sahada kaldı.Bu sezon 11 resmi maçta görev alan Ryan Babel 3. kez rakip fileleri havalandırdı.
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Babel attığı gol sonrasında ilk 7 haftada kendisi ile alakalı yapılan eleştirilere gönderme yaparak el hareketleri ile 'konuşun' işareti yaptı
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Ömer Bayram araya girerek Babel ile birlikte tribünleri alkışladı.
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Hollandalı futbolcu,yaptığı hareketin aşırılığını fark etmiş olacak ki, tribünleri alkışladıktan sonra özür diledi.
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TERİM TARAFTARA KIZDI
Fatih Terim uzatma dakikalarında tribünlere dönerek sarı kırmızılı takımı ıslıklayan taraftarlara el kol hareketleri ile tepki gösterdi. Hasan Şaş araya girip Terim'i sakinleştirdi
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Karşılaşma sonunda sarı kırmızılı taraftarların bir bölümü futbolcuları galibiyete karşın ıslıklayıp yuhalarken, kale arkası ise Galatasaray takımını 'Cimbom buraya' tezahüratı ile tribünlere çağırdı.
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Hızla iyileşen Emre Akbaba mücadeleyi tribünden seyretti.