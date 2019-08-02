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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
02 Ağustos 2019 - 08:00,

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Radamel Falcao'nun ardından...

Emre Mor'u alan ve görüşmelerin sürdüğü Radamel Falcao ile mutlu sona çok yaklaşan Galatasaray’da transfer bitmeyecek.

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1

Aksine yeni takviyeler için transfer trafiği hızlanacak.

2

Teknik direktör Fatih Terim’in Afrika Kupası’nda Senegal finale kadar yol aldığı için 9 Ağustos’a kadar izin verdiği Diagne’ninn durumuna bir hafta içinde karar verecek.

3

Al Rayyan Kulübü, 9 milyon Euro’luk teklif yaparken Galatasaray, bu rakamı 12-13 milyon Euro’ya çıkarmak istiyor.

4

Katar ekibi bu rakamı kabul ederse, gözler Diagne’ye çevrilecek.

5

Ve Diagne giderse, Ever Banega için yeniden harekete geçilecek.

6

Sarı kırmızılılar, 1.5 aydır istediği Arjantinli için Sevilla ile eli daha güçlü şekilde masaya oturacak.

7

Aynı bölgeye için Oliver Torres, Fernando ve Gudelj’i alan Sevilla’ya bu kez 5.5 milyon Euro’luk bir teklif verilecek.

8

İspanyol ekibinin oynadığı hazırlık maçlarında son derece kötü ve isteksiz bir görüntü çizen Banega da Galatasaray’ı bekliyor.

9

Kulüple menajer arasındaki temaslar da devam ediyor.

10MITROGLOU GİDECEK

MITROGLOU GİDECEK

Kostas Mitroglou’nu yetersiz gören Terim, Falcao dışında bir santrfor daha istedi.

11

Yunanlı’ya kulüp bulması istenecek.

12Falcaonun yanına sürpriz isim

Falcao'nun yanına sürpriz isim

Falcao’nun yedeği içinse Belçika’nın Gent takımında oynayan Roman Yaremchuk düşünülüyor.

13

23 yaşındaki golcünün 1 yıllığına kiralanması planlanıyor.

14

Ukraynalı futbolcu 2017-2018 sezonun başında Dinamo Kive'den Gent'e 2 milyon euroya transfer olmuştu.

15

1.91 m boyundaki forvet geçtiğimiz sezon 45 maçta 12 gol kaydedip 3 asist yaptı.

16

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