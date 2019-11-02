Galatasaray - Rizespor maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yazarlarımız Uğur MELEKE ve Güntekin ONAY, Galatasaray'ın 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetini kaleleme aldılar
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1
Uğur Meleke: Tek fark yaratan Ömer Bayram'dı
BU yıl iki farklı Galatasaray var: Biri, Real Madrid ve PSG önündeki 31 yaş ortalamalı, CV’si güçlü ama durağan generaller takımı. Diğeri Sivas ve Rize’yi yenen asker ağırlıklı ekip. Kaliteleri düşük ama sorumluluk duyguları yüksek.
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Dün ilk yarı sonunda G.Saray’ın 5 oyuncusunun ortalama pozisyonu rakip yarı alandaydı (3 forvet + Lemina ve Ömer Bayram). Beşiktaş maçındaysa bu sayı yediydi, daha verimsiz hücum edilmesine ve pozisyon üretilememesine rağmen.
3
G.SARAY’IN LOKOMOTiFi
ReaL Madrid-PSG-Beşiktaş gibi maçlarda bireyler oynadı, dünse takım... Dün Galatasaray alanı doğru parselleyip, çok koşup, az futbol oynayarak kazandığı için öne çıkan bireysel performans yok gibi.
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Sahada belki de tek fark yaratan, kendi yarı alanından aldığı topları driplingle üçüncü bölgeye taşıyan, Galatasaray’ın lokomotifi görüntüsündeki Ömer’di.
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Rizespor Rizespor içinse maç 17’de bitti aslında... Daha önce de değinmiştim:
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Süper Lig’de 2015-16’da 6 Kuzey Afrikalı futbolcu varken, bu sayı önce 9’a, sonra 14’e, geçen yıl da 20’ye tırmanıyor. Bu sezon da bu sayı 18. Kendi yerel ligleri ve Fransa dışında 10 Faslı, 5 Tunuslu’nun oynadığı bir turnuva olduğunu sanmıyorum. Süper Lig’de 1 İtalyan, 2 İspanyol, 2 Kosovalı, 2 Danimarkalı forma giyerken 10 Faslı olmasını nasıl açıklamak lazım bilmiyorum.
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Fas, FIFA sıralamasında 42’nci; yani futbollarında öyle büyük bir sıçrama da yok. Futbolcunun oralısıburalısı yok, iyisi-kötüsü var elbette. Ama Tunuslu Talbi sahada, Faslı Belhanda kulübede, Norveçli Linnes tribünde olunca, bu işte bir yanlışlık var diyor insan.
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TALBi’NiN KARiYERi!
Dün kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan Talbi, pasaportlarına sahip olduğu ne Tunus, ne de Fransa Milli Takımı’ndan hiçbir yaş grubunda davet almamış. Kariyeri de Tunus Ligi’ndeki 28 maçtan ibaret. Bu aralar ne hikmetse Süper Lig’de en geçer akçe, Fas, Tunus, Mısır pasaportları sanırım!
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GÜNTEKİN ONAY: İSTEK VAR POZİSYON YOK
Güntekin Onay yazdı...
FATiH Terim, takımının eksik olan enerji ve dinamizm seviyesini yukarıya çekmek için bazı değişikliklere gitti. Terim’in Galatasaray’da önceki haftalarda olmayan pres, yüksek tempo ve hızı farklı isimlerde araması doğal.
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Bu değişiklikler kesinlikle bir rotasyon değil. Bir cezalandırma ve aynı zamanda arayış. Çünkü Real Madrid maçına 5 gün var. Peki Fatih Hoca kadroda yaptığı bu değişikliklerle istediğini aldı mı? Kısmen ‘evet’. Ancak genel anlamda ‘hayır’. Coşku ve istek daha fazla olsa da oyun olarak Galatasaray üretkenlikten ve kaliteden son derece uzaktı.
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HÜCUM YAPAMADILAR
Sol kanat Nagatomo, Ömer ve Babel ile işlerken, sağ kanattan hiç hücum yapamadı sarı kırmızılılar. Hiç pozisyon bulamadığı bir ilk yarıda Talbi’nin kendi kalesine attığı gol ve bir penaltıyla 2-0 bulmuş olması ise adeta bir futbol piyangosuydu bu oyunun karşılığında
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2-0’a kadar hiç hücumu düşünmeyen Rizespor biraz kabuğundan çıkar gibi olsa da cılız ataklar yaptı. İsmail Kartal’ın takımın en yetenekli oyuncusu Samudio’yu neden oynatmadığını da konuk takımın yetersiz hücumlarını görünce açıkçası merak ettik.
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Galatasaray hiç lezzet vermediği maçta en azından orta alandaki 3 oyuncunun defansif anlamdaki iyi oyunuyla en azından rakibine de fırsat tanımadı. Ancak evinde maç boyunca 80’inci dakikaya kadar tek bir gol pozisyon bulamamış olması da düşündürücü.
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FATİH HOCA ŞAŞIRTIYOR
FATİH Terim, geçen hafta Beşiktaş karşısında sahada yürüyen Belhanda’ya 68 dakika dayanarak şaşırtmıştı. Bu hafta da 86 dakika varlık gösteremeyen Emre Mor’un performansına tahammül ederek şaşırttı.
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Galatasaray için dün kazanmak önemliydi. Ancak istek ve coşku yukarıya çıksa da, oyun beklenilenin çok altındaydı.
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Fatih Terim'den Falcao açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yıldız golcünün sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.