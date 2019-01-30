Kimse inanamadÄ±! 6.25 milyon euroya gitti...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Galatasaray'Ä±n forvet transferi isteÄŸi, dizilerde bile boy gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Uzun sÃ¼redir devam eden forvet arayÄ±ÅŸlarÄ±nda son olarak Mbaye Diagne sÃ¼rprizi yaÅŸandÄ±. Galatasaray, golcÃ¼ futbolcu iÃ§in KasÄ±mpaÅŸa'ya ilk olarak 9 milyon Euro Ã¶nerdi.
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Ä°ÅŸte ligde bu zamana kadar gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ en pahalÄ± transferler...
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Diagne iÃ§in ilk sÃ¼reÃ§te 15 milyon euroluk rakam talep eden KasÄ±mpaÅŸa cephesi, oyuncunun Ä±srarlÄ± talebi sonrasÄ±nda da 12 milyon Euro'ya kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in kadroda gÃ¶rmek istediÄŸi isim iÃ§in kÄ±ran kÄ±rana pazarlÄ±k yapÄ±lÄ±rken taraflar da 12 milyon euro bandÄ±nda bir rakamda anlaÅŸacak gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan TÃ¼rk takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan en pahalÄ± transferler akÄ±llara geldi. Ä°ÅŸte yapÄ±lan en pahalÄ± 10 transfer...
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GÃ¶khan Ãœnal / Kayserispor -> Trabzonspor (6.2 milyon Euro)
2004-2005 sezonunda sonradan oyuna girdiÄŸi maÃ§ta Galatasaray'a 2 gol atan GÃ¶khan Ãœnal, adÄ±nÄ± yavaÅŸÂ yavaÅŸ duyurmaya baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan formayÄ± kapan GÃ¶khan, 2005-2006 sezonunda 25 gol attÄ± ve gol kralÄ±Â oldu. FÄ±rtÄ±na gibi esen ve milli takÄ±ma kadar yÃ¼kselen GÃ¶khan Ãœnal, 2006-2007 sezonunda 25 maÃ§ta 16 golÂ atÄ±nca Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±nÄ±n takibine girse de tercihini Trabzonspor'dan yana kullandÄ±. Kayserispor ile son olarak 2007-2008 sezonunda TÃ¼rkiye KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸunu yaÅŸayan GÃ¶khan sezonu 11Â gol ile kapattÄ± ve 6.2 milyon Euro'ya Trabzonspor'a imza attÄ±.
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Ayhan Akman / Gaziantepspor -> BeÅŸiktaÅŸ (6.5 milyon Euro)
Gaziantepspor formasÄ±yla 98 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 23 gol kaydeden Ayhan Akman, 1998 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 21 yaÅŸÄ±nda ikenÂ BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yolunu tuttu. Ayhan Akman, 1998-1999 sezonunda John Benjamin Toshackâ€™Ä±n isteÄŸiyle 6.5 milyon Euro gibi rekor birÂ Ã¼cretle, BeÅŸiktaÅŸâ€™a imza attÄ±. Akman, siyah beyazlÄ± kulÃ¼pte Ã¼Ã§ yÄ±l forma giydi.Â
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Ozan Tufan / Bursaspor -> FenerbahÃ§e (7 milyon Euro)
2013 yÄ±lÄ±nda Akdeniz OyunlarÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya alan ve UEFA Avrupa Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eleme turunda BursasporÂ formasi ile KuPS Kuopio gol atan Ozan Tufan Avrupa'da en genÃ§ gol atan oyuncu olmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. 2012-15 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda forma giydiÄŸi Bursaspor'da toplam 66 maÃ§a Ã§Ä±kan orta saha oyuncusu Tufan, 5Â kez rakip aÄŸlarÄ± havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±. 2015 senesinde FenerbahÃ§e'ye transfer olan Ozan Tufan,Â 2014'ten bu yana TÃ¼rkiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ±nÄ±n vazgeÃ§ilmezi olmuÅŸtu. ArtÄ±k transfer olmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan ve Bursaspor'da beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hocasÄ±nÄ±n isteÄŸi ileÂ BeÅŸiktaÅŸ'a gitmesi beklenen Ozan Tufan, 7 milyon Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda FenerbahÃ§e'ye transfer oldu.
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Alper Potuk / EskiÅŸehirspor ->FenerbahÃ§e (6.25 milyon Euro)
29 MayÄ±s 2009'da, 2008-09 sezonunun son haftasÄ±nda, Gaziantepspor ile oynanan ve 1-1 bitenÂ karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 75. dakikasÄ±nda oyuna girerek ligdeki ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lerleyen zaman iÃ§erisinde takÄ±mdaÂ daha sÄ±k oynama fÄ±rsatÄ± buldu ve 2010-11 sezonunda ilk onbir'de oynamaya baÅŸladÄ±. Burada genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen sergilediÄŸi performansla 2011-12 sezonunun sezon Ã¶ncesi transfer dÃ¶neminde enÂ Ã§ok konuÅŸulan genÃ§ yetenekler arasÄ±na girdi. Galatasaray'Ä±n Alper Potuk ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ borsaya bildirdiÄŸi gÃ¼nÃ¼n akÅŸamÄ±nda FenerbahÃ§e yÃ¶netimi,Â EskiÅŸehirspor ile 6 milyon 250 bin Euro para artÄ± Henri Bienvenu ile Orhan Åžam'Ä±n bonservisleriÂ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸmaya vardÄ±.
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Badou Ndiaye / OsmanlÄ±spor -> Galatasaray (7.5 milyon Euro)
OsmanlÄ±sporâ€™da 275 bin Euroâ€™ya oynayan Senegalli futbolcu, 2017 yÄ±lÄ± yaz transferdÃ¶neminde 7.5 milyonÂ Euroâ€™ya Galatasarayâ€™a transfer oldu ve 2 milyon 750 bin Euro yÄ±llÄ±k Ã¼crete imza attÄ±.Â Sadece 4 aylÄ±k performansla Avrupa kulÃ¼plerinin dikkatini Ã§ekti ve tam 16 milyon Euro bonservis bedeliÂ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Stoke Cityâ€™nin yolunu tuttu. â€‹Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼nde yÄ±llÄ±k 3 milyon 750 bin Euro kazananÂ Ndiaye, sadece 750 bin Euro kiralama bedeliyle Galatasarayâ€™a geri dÃ¶ndÃ¼.
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Rodrigo Tabata / Gaziantepspor -> BeÅŸiktaÅŸ (8 milyon Euro)
Delgado'nun yerine 10 numara arayÄ±ÅŸlarÄ±na giren BeÅŸiktaÅŸ, Gaziantepspor'dan Rodrigo Tabata'yÄ± transferÂ etmeyi kafasÄ±na koydu. SakatlÄ±k yaÅŸayan Delgadoâ€™nun yerine bÃ¼yÃ¼k umutlarla alÄ±nmasÄ±na raÄŸmen siyah beyazlÄ± takÄ±mda beklenenÂ baÅŸarÄ±yÄ± yakalayamayan ve hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratan BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z iÃ§in BeÅŸiktaÅŸ, tam 8 milyon EuroÂ Ã¶dedi. Ancak bÃ¼yÃ¼k umutlarla kadroya katÄ±lan BrezilyalÄ± oyuncu beklentilerin Ã§ok altÄ±nda kaldÄ±. Ã–denenÂ bonservisin altÄ±nda kalan Tabata, 1.150.000.Euro karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Al-Rayyan'a transfer oldu.
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Nordin Amrabat / Kayserispor -> Galatasaray (8.6 milyon Euro)
Kayserispor'a PSV'den gelen Amrabat, gÃ¶sterdiÄŸi performansla kÄ±sa sÃ¼rede kendisini kanÄ±tladÄ±.Â Galatasaray, Amrabat'Ä±, Amrabat ise Galatasaray'Ä± Ã§ok isterken, genel menajer SÃ¼leyman Hurma, sÃ¼rekliÂ bu transfer geliÅŸmesini yalanladÄ± fakat Ã§ok fazla direnemedi. Uzun uÄŸraÅŸlar sonunda geÃ§en sezonun baÅŸÄ±nda Kayserispor'dan 8 milyon avroya transfer edilen ve sÃ¶zleÅŸmeÂ gereÄŸi eski kulÃ¼bÃ¼ PSV Eindhoven'e de 600 bin avro Ã¶denen FaslÄ± oyuncu, Galatasaray'da forma giydiÄŸiÂ 1,5 sezonda beklenenin altÄ±nda bir performans ortaya koydu. Amrabat, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mda oynadÄ±ÄŸÄ± 56Â resmi maÃ§ta sadece 3 gol attÄ±.
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Emenike / KarabÃ¼kspor -> FenerbahÃ§e (9 milyon Euro)
2009-2010 sezonunda KarabÃ¼ksporâ€™a kiralÄ±k olarak gelen Emenike gÃ¶sterdiÄŸi performans ile birlikteÂ Kardemir KarabÃ¼kspor ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. KarabÃ¼ksporâ€™un 1.Ligâ€™den SÃ¼per Lige Ã§Ä±kmasÄ±ndaÂ bÃ¼yÃ¼k emeÄŸi olan Emenike takÄ±mÄ± adÄ±na 28 MaÃ§ta 16 gol atarak sezonu en golcÃ¼ ikinci oyuncu olarakÂ tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.Â 2010-2011 sezonu sonunda 7 Milyon Euroâ€™ ya 4 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na FenerbahÃ§eâ€™ ye transfer oldu. Emenike 4 yÄ±lÂ iÃ§erisinde baÅŸka bir kulÃ¼be satÄ±lÄ±rsa eski kulÃ¼bÃ¼ KarabÃ¼ksporâ€™ a 2 milyon Euro daha kazandÄ±racak diyeÂ de bir anlaÅŸma yapÄ±ldÄ±. Transfer olduÄŸu FenerbahÃ§eâ€™ de 1 maÃ§ bile oynamadan 10 milyon Euroâ€™ ya SpartakÂ Moskovaâ€™ ta transfer oldu.
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Mehmet Topuz / Kayserispor -> FenerbahÃ§e (9 milyon Euro)
Kayserisporâ€™da gÃ¶sterdiÄŸi performansla 2009-2010 yaz transfer dÃ¶neminin gÃ¶zdesi haline gelen MehmetÂ Topuz, BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda transfer savaÅŸÄ±na neden oldu. 6 yÄ±l forma giydiÄŸi Kayserispor'da inanÄ±lmaz bir performans gÃ¶steren Mehmet Topuz, 2009'un yazÂ aylarÄ±nda transferin 1 numaralÄ± gÃ¶zdesiydi. FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ, onu kadrosuna katmak iÃ§in mÃ¼thiÅŸÂ bir yarÄ±ÅŸ iÃ§ine girmiÅŸti. Transferi yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen Mehmet Topuz Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± giymiÅŸ, aileden BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±Â olduÄŸunu, hiÃ§bir zaman FenerbahÃ§e'ye imza atmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak, futbolcu ile anlaÅŸan SiyahÂ BeyazlÄ±lar Kayserispor'u bir tÃ¼rlÃ¼ ikna edemeyince iÅŸler tersine dÃ¶ndÃ¼.
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Elvir Baljic / Bursaspor -> FenerbahÃ§e (9.5 milyon Euro)
Elvir BaliÃ§ 1995-98 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Bursaspor'da baÅŸarÄ±yla forma giydi. Ã–zellikle Ä°nter Toto KupasÄ±'nda Mususi ve ErcÃ¼ment'li kadroyla harikalar yaratan Elvir BaliÃ§, 3 bÃ¼yÃ¼klerin gÃ¶zdesi haline geldi. 1974 doÄŸumlu BoÅŸnak yÄ±ldÄ±z, Ã¶zellikle sÃ¼rati, muhteÅŸem sol ayaÄŸÄ± ve uzaktan ÅŸutlarÄ±yla dikkat Ã§ekiyordu.1998 yÄ±lÄ±nda FenerbahÃ§e'ye baÅŸkan olan Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, ilk bÃ¼yÃ¼k transferini Elvir BaliÃ§'i rekor Ã¼crete alarak yaptÄ±. FenerbahÃ§e, BoÅŸnak yÄ±ldÄ±z BaliÃ§ iÃ§in Bursaspor'a tam 9.5 milyon Euro Ã¶demiÅŸti.Â FenerbahÃ§e'de baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§iren Elvir BaliÃ§, Parma maÃ§larÄ±nda da iyi bir performans sergilemiÅŸti. O dÃ¶nem BeÅŸiktaÅŸ'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran John Benjamin Toshack, Real Madrid'in baÅŸÄ±na geÃ§tiÄŸinde (1999) BaliÃ§'i yine rekor bir Ã¼crete FenerbahÃ§e'den transfer etmiÅŸti. Real Madrid, bu transfer iÃ§in FenerbahÃ§e'ye 15.6 milyon Euro vermiÅŸti.
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Chelsea'li yÄ±ldÄ±zlardan harika frikik golleri!
Ada ekibi geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÄ±llarda atÄ±lan en gÃ¼zel frikik gollerini bir video kliple yayÄ±nladÄ±. Ä°ÅŸte Chelsea tarihine damga vuran o goller...