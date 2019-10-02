Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray - PSG maçının ardından spor yazarlarının değerlendirmeleri
Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Fransız temsilcisi PSG'ye 1-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendir.
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1
İlker Yasin: Terim şapkadan ne çıkardı? (Hürriyet)
Farkın açılmamasında Muslera’nın kurtardığı üç mutlak golü de göz önüne alarak başlarsak dün G.Saray PSG ile başa baş oynayacak ve “Ben bu noktada iyiyim” diyecek hiçbir hamle yapmadı. ‘Aksiyona dayanmayan vizyon halüsinasyondur’ der Henry Ford ve “Ben futbolcularımı kendi motivasyonumla motive ederim” diyen Jose Mourinho ve Fatih Terim...
2
G.Saray belki de Şampiyonlar Ligi’nde evinde en silik en mahkum maçlarından birini oynadı. Muslera üç net golü önleyerek maça damga vurdu. Endüstriyel futbolun geldiği bu noktada değeri 1 milyar üstü Euro olan takımla 130 milyon Euro civarındaki bir takım arasında böylesi fark olması normal. Avrupa’nın tapon futbolcular ülkesi Türkiye 30-35 yaşlarındaki isimlere prim tanıyıp ve ‘Aynen Ortadoğu ve Çin ülkeleri gibi’ para akıtırken Katarlıların sahip olduğu PSG gibi onlarca büyük sermaye kulübü 18-20 yaşlara yatırım yapıyor. Yani biz ne futboldan, ne ticaretten, ne pazarlamadan ne ilişkiden anlıyoruz.
3
YİNE BEKLENMEYENİ YAPTI!
Kabul edelim ki lig ve Avrupa performansı farklı olan G.Saray’dan bu maçta da galibiyet bekleyenler az değildi. Terim yine beklenmeyeni yaptı. Üçlü stoper, beşli orta saha ile PSG gibi dinamik, hızlı oynayan, etkili, klas ama kırılgan bir ekip önünde G.Saray’a alkış tutuldu ilk yarı.
4
Bu devre Muslera Icardi ve Di Maria’nın mutlak gollük vuruşlarını önlerken, 18. dakikada Seri hızlı ve çabuk oyunun takımı ne kadar gole yaklaştırdığının örneğini verdi. “Sürpriz peşindeyiz” diyen Terim “Real Madrid’e 3 gol atanlara 1 golden fazlasını vermedik”diyecek bir karakter değil. “Coşkulu ve tempolu oynayamadığımızın ben de farkındayım” diyen ama PSG karşısına üçlü savunma ile başlayacak cesareti gösteren de yine Terim. Kabul edelim ki 1-0’lık yenilgiye rağmen G.Saray lig performansının üstünde ve Avrupa’nın en pahalı takımlarından birine karşı cesur saha dizilişi ile seyircinin, taraftarın, medyanın gönlünü aldı.
5
Kendini sonuçtan sorumlu hissetmek Terim’in, elden geleni değil üzerine düşeni yapmak da futbolcuların işiydi. Dün iki taraf da yapabileceklerinin maksimumunu yaptı. Unutmayalım dün akşam G.Saray PSG’ye kaybetti. Ve PSG’nin değeri G.Saray’ın 11 katı.
6
OYNAMAYAN NEYMAR ‘2 TON DOLAR’
100 dolarlık banknotlar halinde 1 milyon dolar, 10 kilogram geliyormuş. Dün cezalı Neymar’ın 200 milyon dolarlık değeri, parayı kantara alırsak 2 ton geliyormuş. Cavani ve Draxler’i de hesaba katarsanız oynasalardı kaç ton ederlerdi! Tabii ki paranın kağıt olarak ağırlığı bir ölçü değil. Ama futbol endüstrisinin geldiği nokta açısından önemli.
7
Uğur Meleke: Puan yok, kazanımlar var (Hürriyet)
Dün Paris St. Germain’in maça başlayan 11’i, topu paylaşma 11’iydi. Zira Fransa Ligue 1’de bir maça tamamıyla hükmedeceklerse orta sahada Paredes ve Herrera gibi adamları tercih ediyor Tuchel. Ama topu paylaşacaklarsa, orta sahanın geçirgenliğiyle ilgili çekinceleri varsa Marquinhos-Verratti-Gueye üçlüsüyle oynuyorlar. Real Madrid’e karşı bu üçlü oynamıştı, Bordeaux deplasmanına bu üçlü gitti. İstanbul’da da nispeten tutucu olan bu merkez üçlüsü başladı. Ancak anlaşılan o ki, Terim’in beklentisi bu değildi.
8
İlk 40 dakika itibariyle Galatasaray rakibini sanki gereğinden biraz fazla derinde karşıladı, öne çıktığında da telaşlı fauller yaptı. İlk 40 dakikada PSG 8, G.Saray 1 şut attı. Galatasaray rakibini tam 16 kez faulle durdurdu, bunların 12’si rakip yarı sahadaydı; 5’i Belhanda’dan, 3’ü Falcao’dan gelmişti.
9
Oyunun gidişatı 40’ta değişti. O dakikada ilk kez Galatasaraylılar öne kalabalık gidip baskı yaptılar. Ve bu pozitif oyun 70’e kadar sürdü. Bu yarım saat içinde şutlarda Galatasaray 5-2 üstünlük kurdu, tek bir faul yapmadı. Bu bölüm kesinlikle takdire değer. O pasajda Icardi’nin golünün gelmesi şanssızlık. Galatasaray savunmada kalabalık ve yerleşikken maalesef seyrederek yedi golü.
10
Ancak 40’la 70 arasındaki o cesur oyunu görünce Galatasaraylılar muhtemelen şu soruyu sordular içlerinden: Acaba kaygının bu kadarı fazla mıydı? Galatasaray 40’ta start verdiği cesur futbolu, taraftarı da arkasına alarak başta deneyemez miydi?
11
FALCAO KAZANDI
Puan kazanılamayan günün kazanım hanesine sanırım Falcao’nun nispeten biraz daha hareketli olması yazılabilir. Topla buluşturulduğunda muhakkak bir şeyler üreteceğini PSG önünde gösterdi, bir kafası çizgiden çıktı, Donk’un ara pasında da Babel’e gollük fırsat yarattı. Ama bu kadarı puana yetmedi tabii.
12
Mehmet Demirkol: Özrü/bahanesi var! (Fanatik)
Fatih Terim’in 5-3-2/3-1-2-4 varyasyonunun birkaç anlamı var. Donk’u savunmanın merkezinde kullanıp hem defansı hem orta sahayı kalabalık tutmak istedi. Nzonzi’yi savunmanın içine gömülmekten kurtardı. Seri ve Belhanda ile çıkmak istedi. Babel ile de Falcao’yu yalnızlıktan kurtarma peşindeydi. Hem de ön alan presi yapmayı amaçladı.
13
Bu enine değil biraz dikine dizaynın genel olarak işe yaradığını söylemek lazım. Tabii Muslera’nın direnciyle.
14
Eksik kalan ise özellikle 2. yarıda arkaya kaçırılan oyuncular oldu. Böyle bir hücum gücünü arkaya kaçırdı diye savunmaya kızmak doğru değil. Ancak çıkarken yapılan kolay top kayıpları ve kalabalık orta sahaya rağmen baskı kurmamak üzerinde durulabilir. Gerçi bunun da bir özrü/bahanesi var tabii. Çünkü PSG’de hemen herkes savunma arkasına kontrol edilmesi çok zor toplar atabiliyor. Hangi birini baskılayacaksın?
15
Gecenin sorusu
Ne yapıp ne edip Nzonzi’yi ileri çekmek lazım. Lemina bu oyunda olsaydı çok şey değişmez miydi?
16
Maçın starı
Her zaman olduğu gibi Muslera daha maçın başından direnç noktası oldu. Buraları seviyor. Ve her zaman konsantre. Abartıyor muyum bilmiyorum memleketteki kaleci patlamasında bile rolü olabilir.
17
Maçın olayı
Donk tercihi hem de Feghouli’yi dışarıda bırakmak zor bir karar. Hızlı oyunculara sahip değilken bu kadar tempolu bir rakibe karşı takımın şeklini değiştirmek mantıklı. Bu oyun merkezini daha ileri çekerek ligde de kullanılabilir.
18
Kısa mesaj
Artık ligde saçma sapan tartışmalarla boğuşmayı bırakıp ritmi yükseltmemiz lazım. Bu seviyeye yetişmek bu şekilde çok zor.
19
Ömer Üründül: Bir beraberlik işleri karıştıracaktı! (Sabah)
Üç yeni orta saha transferine ilaveten bu sene gelen Babel ve de takıma geç katılan Falcao'yu göz önüne aldığımızda Galatasaray'ın saha içi kurgusunun erken oturması mümkün değildi. Bu yüzden de sezon başından beri istenilen düzenden uzak bir Galatasaray meydana geliyordu.
20
Dün gece rakip PSG'ydi. Başta yıldız oyuncu Neymar olmak üzere Cavani ve Mbappe gibi 3 çok önemli eksiği vardı. Ama derin kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında güçlü bir ekipti.
21
Fatih Terim bu maç için üçlü defans uygulatmayı düşünmüş. Bu üçlünün doğal olarak maç başında uyum sağlaması mümkün değildi. Rakibin presi karşısında kolay toplar da kaybedilince ilk 20 dakika PSG ile Muslera arasında geçti.
22
Bu dakikadan sonra Galatasaray, seyircisinin müthiş desteğiyle sahaya sınırsız enerji yansıtmaya başladı. İkili mücadelelerde istek vardı. Takım savunmasındaki ciddi arızalar giderildi ve de devre sonuna kadar oyunun kontrolünü rakibe vermediler ama hücum gücü hiç yoktu.
23
İkinci yarıda ise bir anda kontrolden çıkıp, riskli bir ofansif anlayış gündeme geldi. Halbu ki oyunu ilk yarıdaki gibi tutmak çok önemliydi. Aslında Di Maria'dan bir uyarı da geldi. Bomboş kaleci ile karşı karşıya kaldı ama Muslera çok başarılıydı. Bundan kısa süre sonra da gol geldi. Sonrasındaki denemeler seyircinin bitmeyen desteği ile gerçekleşti ama sonuç değişmedi.
24
Aslında dünkü maçtan en kötü bir beraberlik çok rahat çıkabilirdi. Real Madrid'in de sahasında Club Brugge ile berabere kalmasıyla çok ilginç bir durum oluşabilirdi ama olmadı.
25
Ahmet Çakar: Laubali Babel (Sabah)
Aslında Galatasaray pekala bir puan alabilirdi... Ne olursa olsun her türlü eksiğine rağmen rakip Paris Saint- Germain. Çok önemli oyuncuları var. Oyunun başında Galatasaray biraz zorlandı. Ama sonra aslında PSG gibi bir takıma nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı.
26
İlk bölümdeki rakip tehlikeleri bertaraf edildikten sonra oyunda yine kontrol Paris temsilcisinde olmasına rağmen Galatasaray, istediğini yapmaya başladı. Devre bittiğinde aslında tüm oyuncular 'neden olmasın' dediler. Özellikle Nzonzi, pas trafiğini iyi ayarlamaya çalıştı. Bu sezon ilk defa 3'lü defans oynayan Galatasaray'da Donk katkısı önemliydi.
27
İkinci yarı işler tam Galatasaray'ın istediği gibi başlamıştı ki önce Luyindama'nın büyük hatası geldi. Di Maria'yı arkasına kaçırdı, Muslera ile karşı karşıya kaldı ama Muslera başarılıydı. Aslında bu büyük hata ya da kaçan bu gol birkaç dakika sonra gelen golün habercisi gibiydi. Galatasaray kötü gol yedi. Adamı kaçırdılar, arka direkte de Icardi golü yaptı. Galatasaray'ın bence maç boyunca yakaladığı en önemli pozisyon Babel'in laubalilikle harcadığı pozisyon. Falcao'dan pası aldı, arkası dönük Belhanda'ya çıkarsa belki gol vuruşu olacak ama zorladı ve pozisyon gitti.
28
Son birkaç maçtır Babel ve Belhanda iyi değiller. Kanatlar çalışmıyor, öyle olunca da Falcao etkisiz kalıyor. Ama sıkıntı şu, Falcao bu maçlar için alındı. 3 gün önceki Fenerbahçe için alındı. Ama gerçekten tam anlamıyla gizli forvet. Sahada yok gibi... Tabii ki bu tamamen onun suçu değil ama adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor.