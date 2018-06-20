Galatasaray para basacak! Çılgın gelir...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Riva ve Florya'yı elden çıkarmasına karşın mali sıkıntılarını henüz aşamayan Galatasaray'da gözler stadın yenilenecek isim hakkı anlaşmasına çevrildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Finansal Fair Play kararlarına uymadığı için UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray'da gelirlerin büyük bölümü temlik altında...
Fotoğraflar: Arşiv
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Stat isim hakkı için 2009'da Türk Telekom ile yapılan anlaşmanın tüm geliri ise banka borçlarına gitmişti. Bu anlaşmadan 100 milyon dolar kasasına koyan sarı-kırmızılı kulübün, Türk Telekom ile yaptığı 10 yıllık isim hakkı sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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2019 yılında bitecek anlaşma için öncelikle Türk Telekom'la masaya oturan yönetim, 10 yıllık yeni anlaşmanın rakamını 150 milyon euro olarak belirledi. Türk Telekom'un henüz bu talebe cevap vermediği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray'dan Katarlı bir havayolu şirketi,
Fotoğraflar: Arşiv
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Türkiye'deki bir firmanın da görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi. "24 ay içinde borçları sıfırlayacağız" diyen Başkan Cengiz'in güvendiği kalemlerin başında isim hakkı satışının yattığı belirtildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray'ın, Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. ile yaptığı 1+1+1 yıllık göğüs reklamı anlaşması üçüncü yılına girdi. NEF, 2016-17 sezonu için 9.5 milyon TL, 2017-18 sezonu için ise 10.5 milyon TL ödeme yaparken anlaşmanın devam etmesi halinde ise yeni sezon için 11 milyon TL verecek. uğuna ulaştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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NEF'in şampiyonluğun da etkisiyle anlaşmayı bitirmesi beklenmezken 3 yılda performans primleriyle birlikte ödeyeceği para 52.5 milyon TL'yi (9.5 milyon euro) bulacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Galatasaray yönetimi, 10 yıl için stat ismini vermeyi planlıyor ama gelecek tekliflere göre değişebilecek. 2019'da Türk Telekom ile anlaşmasını noktalayacak olan sarı-kırmızılıların, düşük teklifler gelmesi halinde yeni anlaşmayı 5 yıla çekebileceği konuşuluyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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TÜRK TELEKOM STADI'NIN KÖŞE TAŞLARI
13 ARALIK 2007: Seyrantepe'yi Aslantepe yapan stadın temeli atıldı.
2007-2011: İnşaatında on binlerce kişi görev yaptı ve 52.652 kişi kapasiteli stadyum 2011 yılında tamamlandı.
15 OCAK 2011: Ajax ile oynanan hazırlık maçıyla kapılarını açtı. 45 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı ve maç 0-0 sona erdi..
Fotoğraflar: Arşiv
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23 OCAK 2011: G.Saray ilk resmi maçında ise Sivasspor'u ağırladı. İlk golü atan Servet Çetin, ilk galibiyeti de getiren isimdi.
18 MART 2011: TT Stadyumu'nda Aslanlar 131.76 dB ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi ve bu rekor halen kırılamadı.
2011-2012 SEZONU: Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'ndaki ilk kupası Süper Lig'den geldi. Sezon sonunda Play- Off Şampiyonluk Grubu'nu da geçen Galatasaray Süper Final'de de şampiyon oldu..
Fotoğraflar: Arşiv
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20 KASIM 2012: Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgiye uğratılan ilk yabancı takım Manchester United'dı. 1-0'lık skorla, İngilizler evine üzgün döndü.
2 ŞUBAT 2014: Türk Telekom Stadı'nda ilk hat-trick yapan oyuncu Galatasaraylı taraftarlarda hatırı bir yeri olan Sneijder'di.
2017-18 SEZONU: Evinde çıktığı 17 maçta, 16 galibiyet, 1 beraberl. (A Spor)