Gomis'ten olay hareket! Tribünlere koştu ve...

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Maç içinde dikkat çekici anlar da yaşandı. İşte Spor Arena farkıyla mücadeleden kritik notlar...
Foto: AA-DHA-İHA
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Tribünlerde teknik direktör Fatih Terim'e sevgi seli vardı. İmparator için bayrak açan sarı-kırmızılı taraftarlar, efsane hocaya sevgilerini gösterdiler...
Foto: AA-DHA-İHA
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Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Osmanlıspor maçını 36 bin 750 taraftar izledi. Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, evinde Osmanlıspor ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu müsabakada da görevini yerine getirdi. Ligde en fazla seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray’ı Osmanlıspor maçında 36 bin 750 taraftar izledi. Müsabaka boyunca desteklerini sürdüren taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ile yöneticilerden Abdurrahim Albayrak’a ayrı tezahüratlarda bulundu.
Foto: AA-DHA-İHA
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, attığı golden sonra ‘Para’ işareti yaptı. Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, evinde Osmanlıspor’u Feghouli ve Gomis’in golleri ile 2-0 mağlup etti. Karşılaşma yedek başlayan Gomis, oyuna 81. dakikada Eren Derdiyok’un yerine girdi. Karşılaşmanın 89. dakikasında gol atan Fransız golcü, daha sonra ilginç bir gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına para almadığı için oynamadığı yönünde çıkan haberlere karşılık olarak, Gomis golden sonra para işareti yaptı.
Foto: AA-DHA-İHA
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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Gomis, sakatlığından dolayı kaçırdığı Kayserispor maçının ardından bu haftaki Osmanlıspor karşılaşmasına yedek başladı. Oyuna 81. dakikada dahil olan yıldız futbolcu, 89. dakikada 1 de gol attı. Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz hafta Süper Lig’de deplasmandaki Kayserispor maçını sakatlığından dolayı kaçırmıştı. Hafta içinde tedavisi yapılan Gomis, sakatlığını atlatarak Osmanlıspor maçı kadrosuna alınmıştı. Teknik Direktör Fatih Terim, müsabakaya geçtiğimiz hafta takımına 2 golle katkı sağlayan Eren Derdiyok ile mücadeleye başlarken, Gomis ise yedek bekledi. 32 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 81. dakikasında Eren’in yerine dahil oldu. Yıldız futbolcu oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergilerken, müsabakanın 89. dakikasında rakip fileleri havalandırdı. Bafetimbi Gomis, bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı ve gol krallığı yarışını sürdürdü.
Foto: AA-DHA-İHA
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz başkan olduğu dönemde TT Arena'da ilk maçını seyretti. Cengiz'in sakin mizacı dikkat çekti.
Foto: AA-DHA-İHA
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Galatasaray, Osmanlıspor galibiyetiyle Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 12 maça çıkardı. Süper Lig’in 19. haftasında Osmanlıspor’u ağırlayan Galatasaray, evinde yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda son 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, son olarak geçtiğimiz sezonun 30. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında rakibine 3-1 mağlup olmuştu. O maçtan sonra evinde oynadığı 12 maçta 11 kez 3 puan alırken, 1 kez de berabere kaldı.
Foto: AA-DHA-İHA
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İşte maçtan öne çıkan kareler...
Foto: AA-DHA-İHA
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