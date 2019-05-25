Galatasaray onlarla uçacak! 3 bomba birden...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cim Bom’da Falcao aşkı alevlendi... 1 senedir Galatasaray’ın gündeminde yer alan, devre arasında transferi ciddi ciddi konuşulan Radamel Falcao’da yine sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Kulübü Monaco son anda ligde kalan 33 yaşındaki Falcao, kesin olarak takımdan ayrılma kararı verdi.
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İspanyol gazeteleri Valencia’nın devrede olduğunu yazarken, Galatasaray’ın da Kolombiyalı yıldız için ciddi bir opsiyon olduğunu belirtti
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Daha önce yaptığı açıklamada “Büyük hedefler için oynamak istiyorum” diyen ve Şampiyonlar Ligi arenasında yer almayı hedefleyen Falcao için Galatasaray tüm kozlarını oynayacak.
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Ancak bu durum Diagne’ye bağlı. Çünkü listede zaten Tetteh’in ismi var ve ilk hedef o. Ancak Diagne satılırsa 2 forvet alınacak. Transfer edilecek diğer oyuncu, taraftarı havaya sokacak bir süperstar olacak.
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Ribery için pusuda bekleniliyor
Ribery’nin Galatasaray’da yarım kalan bir hikayesi var. 2005’te Sarı-Kırmızılı formayla vitrine çıkıp, o dönem alacakları ödenmediği için Marsilya’ya giden Fransız yıldız, sonrasında Bayern Münih seviyesine çıktı ve yıllarca Alman devinde oynadı, geçtiğimiz haftalarda da Bayern Münih kariyerine noktaladı.
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Bonservisini artık elinde olan Ribery, son günlerde sık sık Galatasaray’la ilgili sosyal medyada paylaşımlar yaparken, şampiyonluğu kutlayarak Sarı-Kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Ancak bu transfer hiç kolay değil.
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Çünkü ABD ve Suudi Arabistan ekiplerinden Ribery’ye çok yüksek teklifler var. Yönetim şimdilik pusuda bekliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray, Ribery cephesinden bir adım bekliyor. Cim Bom’un Falcao’da olduğu gibi bu transferdeki en büyük kozu, tabii ki Devler Ligi’nde oynayacak olması.
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Babel resmi imzaya kaldı
Ryan Babel Galatasaraylı olmak için sabırsızlanıyor. Fulham’da ikinci yarıyı tamamladıktan sonra boşa çıkan ve Sarı-Kırmızılılar ile el sıkışan Hollandalı kanat oyuncusu, sözleşme süresini kendi açıkladı.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Babel, Instagram’dan ‘1+1’ paylaşımı yaptı. Babel’in bu mesajı 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı şeklinde yorumlanırken, Haziran’ın ilk haftasında transfer döneminin açılmasıyla bu anlaşma resmiyet kazanacak.
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2.5 milyon Euro ücret karşılığında Babel’i ikna eden Galatasaray’ın, 2.5 milyon Euro da imza parası vermesi bekleniyor. Fatih Terim, 32 yaşındaki yıldızın Süper Ligi yakından tanımasını avantaj olarak görüyor.
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Radamel Falcao, Monaco'daki 5. sezonunu tamamladı... İşte Falcao'nun en özel anları...