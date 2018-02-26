Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Galatasaray Müzesi'ndeki önemli detay! Volkan Demirel...
Galatasaray Kulübünün stat müzesi 1 Mart 2018 tarihinde kapılarını açacak! Müzede ise ezeli rakip Fenerbahçe'ye de bir gönderme var.
Foto: Adem KABAYEL, Ali Naci KÜÇÜK
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Foto: Adem KABAYEL, Ali Naci KÜÇÜK
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Açılış öncesinde Galatasaray’ın son model teknoloji ile de donatılan tarihi müzesini ilk olarak sarı kırmızılı kulübü takip eden basın mensupları gezdi. Galatasaray kulübü tarihini anlatan 14 dakikalık videoda müze ziyaretçilerinin tüylerini diken diken edecek. UEFA Kupasının orjinali de ilk kez Galatasaray kulübünün yeni müzesinde sergilenecek.
Foto: Adem KABAYEL, Ali Naci KÜÇÜK
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Galatasaray müzesini ziyaret edenler, sarı kırmızılı takımın Türk Telekom Stadyumundaki soyunma odasını da görme şansı elde edecek. Galatasaray kulübü müzesinde sarı kırmızılıların efsane isimleri Brian Birch, Gündüz Kılıç, Metin Oktay, Turgay Şeren ve Jupp Derwall'in balmumu heykelleri de sergileniyor. Galatasaray Müzesi ve stat turu, soyunma odası gezisi ile planlanan fiyat tam 50 TL, öğrenci ise 30 TL idi.
Foto: Adem KABAYEL, Ali Naci KÜÇÜK
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Ancak ilk 2 aylık tanıtım kampanyası yapma kararı alan Galatasaray Yönetimi, birbirinden önemli sürpriz, yeniliğin yer aldığı kulüp müze girişi fiyatını tam 30 TL, öğrenci için ise 20 TL olarak belirledi.Galatasaray müzesine giriş biletinin İnternette satış fiyatı ise tam 25 TL, yarım 15 TL olarak yürürlüğe girecek.
Foto: Adem KABAYEL, Ali Naci KÜÇÜK
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Müzedeki en ilginç detay ise Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel... Sarı kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan tecrübeli file bekçisiyle ezeli rakip Fenerbahçe'ye de bir gönderme var müzede... Müzeye giden yolda koridorda Galatasaraylı oyuncuların arka planda sevindiği fotoğrafta yere çökmüş vaziyette Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel duvardaki bir resimde görülüyor.