Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında ise Fransız devi Paris Saint Germain ile karşılaşacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakiplerinden olan Paris Saint-Germain'de işler yolunda gitmiyor.
2
Fransa'nın dev kulübünde yıldız futbolcu Neymar ile olan sorunların bitmemesinin ardından son olarak kendi evinde Reims'e 2-0 mağlup olması kulübü karıştırdı. PSG'de bütün bunlar yaşanırken takımın yıldız savunma oyuncusu Thiago Silva'dan Falcao ve Galatasaray açıklaması geldi.
3
Paris Saint-Germain'de sular durulmuyor.
4
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı PSG'de ligde son maçta Reims karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından çalkantılar başladı.
5
Bir süredir taraftarlarla yıldız futbolcu Neymar arasında kriz yaşanıyordu.
6
Brezilyalı yıldızın yaz transfer döneminde eski kulübü Barcelona'ya gitmek istemesi taraftarların tepkisini çekmişti.
7
Transfer döneminde herhangi bir takıma gitmeyen ve takımında kalan Neymar'a ağır eleştiriler yapıldı.
8
PSG'de Neymar krizinden sonra son maçta Reims karşısında alınan mağlubiyet futbolcular arasında infial yarattı.
9
PSG'nin Reims'e 2-0 kaybettiği maçın ardından bazı futbolcular Arjantinli orta sahay Leandro Paredes ile uyum sorunu yaşadığını ve takım arkadaşının perfomransından memnun olmadığını teknik heyete iletti.
10
PSG teknik heyeti de mağlubiyet sonrasında soruları masaya yatırdı ve Verratti'nin serzenişini de değerlendirmeye aldı.
11
64 MAÇ SONRA GOL ATAMADI
Öte yandan PSG, Reims'e 2-0 kaybettiği maçın ardından tüm kupalarda 64 maç, ligde ise 44 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.
12
Fransız temsilcisi aynı zamanda ligde 22 maç sonra iç sahada mağlup oldu.
13
Fransız devinde bu gelişmeler yaşanırken Galatasaray deplasmanına çıkacak olan PSG'de takım kaptanı Thiago Silva, Galatasaray ve Falcao ile ilgili konuştu.
14
"YÜZDE 60 PERFORMANSLA GALATASARAY'I YENEMEYİZ"
BeIN Sports'a konuşan Silva, ''Akıllıca oynamalıyız. Soğukkanlı ve inançlı olmalıyız. Aksi takdirde Galatasaray'a karşı başarılı olamayız. Akıllı davranmazsak normal oyunumuzu oynayamayız. Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Sorumluluk almalıyız.
15
Çok tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmak için üst düzey oynamalıyız. Eğer yüzde 60 performans sergilersek Galatasaray'ı yenmemiz imkansız.
16
"FALCAO'NUN NE YAPACAĞINI ÖNCEDEN KESTİRMEK ZOR"
Falcao hakkında konuşan Thiago Silva, "Falcao tarzında futbolcuların ne yapacaklarını önceden kestirmeniz zordur. Sizin tahmininiz dışında başka bir şey yapabilir. Çok kaliteli bir oyuncu. Çok dikkatli olmalıyız." ifadelerini kullandı.