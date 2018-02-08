Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray tribünlerindeki Fenerbahçe detayı! Gözlerden kaçmadı...
Galatasaray, Konyaspor'u 4-1 geçerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. İşte mücadeleden öne çıkan anlar...
Foto: AA-İHA-DHA
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Foto: AA-İHA-DHA
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Galatasaray, Konyaspor'u 4-1 geçerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. İşte mücadeleden öne çıkan anlar...
Foto: AA-İHA-DHA
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İlk maçta olduğu gibi iki takım arasında dostane bir görüntü vardı. Mehmet Özdilek ile Fatih Terim mücadele öncesinde kucaklaştılar.
Foto: AA-İHA-DHA
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Fatih Terim Muslera'yı kalede oynatarak maçı ne kadar önemsediğini gösteriyordu. Öte yandan savunmada Hakan Balta tercihi sürpriz olarak karşılandı. Konyaspor'un erken bulduğu golde tecrübeli oyuncunun Fofana'dan yediği çalım çok konuşuldu. Balta ikinci yarıda da benzer bir pozisyonda rakibi tarafından alt edildi.
Foto: AA-İHA-DHA
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TT Stadı'nda bir görüntü ise dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe formalı bir taraftarın formasıyla Galatasaray - Konyaspor maçını izlediği görüldü. Arkadaşlarıyla birlikte mücadeleyi tribünde seyreden sarı-lacivertli taraftar, formasını montunun içinde gizledi.
Foto: AA-İHA-DHA
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Maça damga vuran oyuncu 2 golle Bafetimbi Gomis oldu. Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Konyaspor ile kupada oynanan maçta attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 17’ye çıkardı. Gomis, ilk attığı golden sonra Teknik Direktör Fatih Terim’in yanına giderek sevincini onla paylaştı. Spor Toto Süper Lig’de attığı gollerle takımını sırtlayan Galatasaray’ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Türkiye Kupası’nda da takımına destek olmaya devam etti. Fransız golcü, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Atiker Konyaspor müsabakasının 52. dakikasında sol kanattan Nagatomo’nun ortasında defansın anlaşmazlığını iyi değerlendiren Gomis, meşin yuvarlığı filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Gomis, attığı golden sonra yedek kulübesinde bulunan Teknik Direktör Fatih Terim’in yanına giderek sevincini onla paylaştı. Gomis, müsabakanın 87. dakikasında Carlgren'i geçerek boş kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı. Fransız golcü bu gollerle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile ligde ve kupada toplam 18 gole ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu ligde 15, kupada da 3 gol kaydetti.
Foto: AA-İHA-DHA
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Maçın en iyilerinden biri Belhanda idi. Çok istekli ve arzulu gözüken Faslı oyuncu, hücum organizasyonlarına yön verdi ve rakip kalede tehlikeler yarattı.
Foto: AA-İHA-DHA
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Sivasspor maçında eleştiri oklarını üzerine alan Ryan Donk ise kusursuza yakın bir oyun oynadı. savunmadaki görevlerini eksiksiz yerine getiren Hollandalı, pas trafiğini de iyi sağladı.