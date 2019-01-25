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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
25 Ocak 2019 - 09:31,

Galatasaray imzayı attırıyor! Gece yarısı zirvesi sonrası...

Alan transferinden sonuç alamayan sarı kırmızılılar, bu kez bombayı bombayı patlatmaya hazırlanıyor...

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Alan ve Pato transferlerini sonuçlandıramayan Galatasaray, B planını devreye soktu.

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Dubai’ye giden Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın eli boş dönmesinin ardından önceki gece apar topar Florya’da dev bir zirve yapıldı.

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Teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının yanı sıra, Albayrak ile scout ekibinden 2 kişinin transfer listesindeki diğer isimleri masaya yatırdığı öğrenildi.

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Sonrasında ise idari menajer Şükrü Hanedar hemen İtalya’ya gönderildi. Hanedar burada hem futbolcular hem de kulüplerle temas kuracak. Gündemde 3 oyuncu bulunuyor...

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Sonrasında ise idari menacer Şükrü Hanedar hemen İtalya’ya gönderildi. Hanedar burada hem futbolcular hem de kulüplerle temas kuracak. Gündemde 3 oyuncu bulunuyor...

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1 NUMARA BABACAR

Galatasaray’da en pahalı 4’ncü Fatih Terim’in öncelikli olarak istediği forvet Khouma Babacar.

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Sezon başında Beşiktaş’ın da transferi için çok uğraştığı Babacar, Sassuolo formasıyla çıktığı 17 lig maçında 5 gol, 3 asistle oynadı. Güçlü fiziğinin yanı sıra dripling özelliğiyle dikkat çeken 25 yaşındaki Senegalli oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

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CAICEDO'YA TEKLİF

Tarz olarak Babacar’a benzeyen diğer futbolcu ise Lazio’dan Caicedo. Galatasaray, 30 yaşındaki Caicedo konusunda 3 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkartmış durumda.

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Lazio’da düzenli olarak forma giyemeyen ve daha çok yedek kalan tecrübeli santrfor, bu sezon çıktığı toplam 17 resmi karşılaşmada 2 gol atabildi. Caicedo’nun Lazio ile olan sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor.

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SON ADAY DEFREL

Çizme seferinde Şükrü Hanedar’ın listesinde yer alan son forvetin de Andre Defrel olduğu iddia edildi. Bonservisi Roma’da bulunan ancak Sampdoria’da kiralık forma giyen Defrel’in bonservisiyle birlikte alınması gündemde.

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Roma’nın kiralık olmasına rağmen oyuncusunu istediği zaman satma hakkı bulunuyor. Galatasaray’ın da şartların oluşması halinde Defrel’i getireceği konuşuluyor.

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Abdurrahim Albayrak Dubai dönüşü gazetecilere bu açıklamayı yapmıştı...

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