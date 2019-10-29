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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29 Ekim 2019 - 15:04,

Galatasaray idmanında o kare! Terim ve Falcao...

Galatasaray'da Teknik Direktör ve Fatih Terim, idmanda mini bir zirve gerçekleştirdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başlandı.

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Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı.

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Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

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Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

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Sarı kırmızılı ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı.

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Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı.

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Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim, idmanın bir bölümünde Radamel Falcao ile mini bir zirve gerçekleştirdi.

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Deneyimli çalıştırıcı, Kolombiyalı golcünün sakatlığına ilişkin son durumu sordu.

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İkili bu pozla, 'sorun yok' mesajı vermiş oldu.

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Gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda, günü tedaviyle geçirdi.

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Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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