Galatasaray idmanında Fatih Terim şov

3-1'lik Göztepe galibiyetinin ardından Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılı takımın basına açık olan idmanında Fatih Terim sahada adeta şov yaptı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
1 / 16
Göztepe maçında kulübeye gelen topa dokunuşlarıyla taraftarları mest eden deneyimli teknik adam, oyuncularıyla ayak tenisi oynadı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
2 / 16
Oyuncularıyla sürekli yakın olmak isteyen Terim, ayak tenisi mücadelesinde epey efor sarfetti. Ortaya güzel görüntüler çıktı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
3 / 16
Tudor'un kadro dışı bıraktığı iki futbolcu olan Hakan Balta ve Nigel de Jong'u idmana çağıran Terim, oyuncularının form durumunu yakından izliyor.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
4 / 16
Her oyuncusuyla tek tek konuşarak onları motive eden Fatih Terim'in futbolculara yakınlığı dikkat çekiyor.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
5 / 16
Terim'in milli takımdan bu yana yardımcılığını yapan antrenör Levent Şahin de sarı-kırmızılılara çabuk ısındı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
6 / 16
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Garry Rodrigues katılmadı.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
7 / 16
Süper Lig'de Göztepe ile oynanan maçta görev alan futbolculardan Jason Denayer, Martin Linnes, Serdar Aziz ve Yasin Öztekin ile Nigel de Jong ve Hakan Balta, antrenmanda ayak tenisi oynadı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Sarı-Kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.
Foto: Adem KABAYEL
SON GÜNCELLEME
8 / 16
İşte Galatasaray'ın idmanından dikkat çeken kareler...