Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray idmanına damga vuran görüntü! 1-0'ın ardından Terim...
Galatasaray, Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından ara vermeden hazırlıklara başladı..
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Güne damga vuran isim teknik direktör Fatih Terim oldu. İşte detaylar...
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Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi.
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Sarı-kırmızılı takım, ligin 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
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Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet çalışmasının ardından pasa yönelik dar alan oyunları oynadığı aktarıldı. İdmanın ana bölümde çift kale maç yapıldığı belirtildi.
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Aşil tendonunda hassasiyet, ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödem bulunan ve tedavisi süren Falcao'nun sahalara dönüş zamanı için, günlük yapılan klinik değerlendirmeler neticesinde karar verileceği duyuruldu.
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Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetin ardından sert açıklamalar yapan ve ocak ayında operasyon sinyali veren Fatih Terim'in moralinin ise bir hayli bozuk olduğu görüldü.
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Tecrübeli teknik adamın, servis edilen idman fotoğraflarındaki yalnız görüntüsü dikkat çekti.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Radamel Falcao'nun durumu hakkında açıklama yapıldı.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçının ardından aşil tendonunda zorlanmaya bağlı ağrı şikayetleri oluşan ve aşil tendinopatisi teşhisiyle tedavisine başlanan Falcao'nun çalışmalarına, fizyoterapist ve kondisyonerler gözetiminde takımdan ayrı devam ettiği kaydedildi.
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Radamel Falcao'nun Fransa Ligue 1'de attığı en güzel golleri hatırlıyoruz...