YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Galatasaray formasÄ± giydi, ortalÄ±ÄŸÄ± salladÄ±! Jeremy Meeks...
DÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ mahkumu, ÅŸimdinin aranan modeli Jeremy Meeks geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n verdiÄŸi bir rÃ¶portaja Galatasaray formasÄ± giyerek katÄ±ldÄ±.
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Meeks rÃ¶portajda hayatÄ±yla ilgili Ã§ok samimi aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±...
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Bu fotoÄŸrafta gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z, objektiflerin karÅŸÄ±sÄ±ndaki insanlarÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼yen Hollywood starlarÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmek iÅŸten bile deÄŸil.
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Oysa 'star Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±' taÅŸÄ±yan o kiÅŸi dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ ve en seksi mahkumu Jeremy Meeks'ten baÅŸkasÄ± deÄŸil. YanÄ±ndaki de kÄ±z arkadaÅŸÄ± ve Ã§ocuÄŸunun annesi Chloe Green.
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Meeks'in hikayesi Ã§ok daha eski elbette ama biz onu basÄ±na daÄŸÄ±tÄ±lan sabÄ±ka fotoÄŸrafÄ± sayesinde tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±k.
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Â YÃ¼zÃ¼nde bile dÃ¶vmeleri olan, saÃ§larÄ± kazÄ±nmÄ±ÅŸ, mavi gÃ¶zlÃ¼ bu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± adam bir anda tÃ¼m dÃ¼nyada tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve en seksi mahkum ilan edilmiÅŸti.
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Åžu anda 35 yaÅŸÄ±nda olan ve mahkumiyeti bittikten sonra anÄ±nda moda sektÃ¶rÃ¼ne transfer olan Jeremy artÄ±k aranan bir model ve Instagram hesabÄ±nda 1.6 milyon takipÃ§isi var.
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TÃ¼rkiye'ye sÄ±k sÄ±k gelen Jeremy Meeks geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Ã¼zerine Galatasaray formasÄ± giyince Ã¼lke gÃ¼ndemimize de tekrar girmiÅŸ oldu.
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Galatasaray formasÄ± bir yana Jeremy bu rÃ¶portajda iÃ§ine doÄŸduÄŸu suÃ§ dolu aileyi, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, hapisteki gÃ¼nlerini bÃ¼yÃ¼k bir iÃ§tenlikle anlattÄ±.
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Annesi bir eroin baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olan Jeremy'nin babasÄ± da bir aile dostlarÄ±nÄ± vahÅŸice bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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ÃœnlÃ¼ Topshop markasÄ±nÄ±n varisi Chloe Green'le birlikte olan Meeks'in sevgilisini aldattÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸ olsa da, ikili aÅŸklarÄ±nÄ± dolu dizgin yaÅŸamaya devam ediyor.
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Jeremy Meeks, 2019 MayÄ±s ayÄ±nda "Ã–lÃ¼m Ã–lmez" isimli film iÃ§in Cannes Film Festivali'nde boy gÃ¶stermiÅŸti.
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Kendisi gibi bir model olan Andreea Sasu ise birlikte boy gÃ¶steren Meeks, festivalin en dikkat Ã§ekici isimlerinden olmuÅŸtu. (Foto: AP)
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Ä°STANBUL'A GELMÄ°ÅžTÄ°
ABDâ€™de sabÄ±ka fotoÄŸrafÄ±nÄ±n sosyal medyaya dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan â€™seksi mahkumâ€™ olarak Ã¼nlenen ve cezaevinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra da modellik yapan Jeremy Meeks, AÄŸustos ayÄ±nÄ±n sonunda Ä°stanbulâ€™a geldi.
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ÃœnlÃ¼ mankenin, giyim sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶sterecek yeni bir markanÄ±n reklam yÃ¼zÃ¼ olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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THYâ€™nin tarifeli seferiyle Los Angelesâ€™ten 18.30 sÄ±ralarÄ±nda gelen Jeremy Meeksâ€™i Ä°stanbul HavalimanÄ±â€™nda ÅŸirket gÃ¶revlisi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±ladÄ±. ÃœnlÃ¼ model, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.Â
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TÃœRKÄ°YEâ€™YE 15 MÄ°LYON AVRO YATIRIM
YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± model, giyim sektÃ¶rÃ¼nde hizmet verecek yeni bir markanÄ±n, iki gÃ¼n boyunca Ä°stanbulâ€™da gerÃ§ekleÅŸen Ã§ekimlerinde yer aldÄ±..
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SABIKA FOTOÄžRAFIYLA ÃœNLENDÄ°
2015 yÄ±lÄ±nda ABDâ€™de yasa dÄ±ÅŸÄ± silah bulundurmaktan dolayÄ± 27 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Jeremy Meeksâ€™in sabÄ±ka fotoÄŸrafÄ±nÄ±n sosyal medyaya dÃ¼ÅŸmesiyle "seksi mahkum" olarak Ã¼ne kavuÅŸmuÅŸtu