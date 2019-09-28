Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi ne zaman, hangi kanalda?
GalatasarayFenerbahçe maçı ile bu akşam nefes kesecek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde mücadelenin hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağı ve karşılaşmanın maç öncesindeki gelişmeleri merak ediliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi ne zaman, hangi kanalda?
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Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.
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GALATASARAY - FENERBAHÇE NE ZAMAN? Galatasaray Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
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Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 390. randevuİki takım arasında 110 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 535-485 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet aldı
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Son 10 resmi maç İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
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Falcao ilk maçında golünü attı Galatasaray, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan, uzun bir sürecin ardından transfer döneminin son gününde 33 yaşındaki Falcao'yu kadrosuna kattı. Kolombiyalı golcü, sarı-kırmızılı ekip ile çıktığı ilk Süper Lig maçında Kasımpaşa karşısında takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika mücadele eden Falcao, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor mücadelesinde ise 90. dakikada oyuna girdi. Kolombiyalı yıldız oyuncu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelede de forma giydi. 475 maçta 280 gol "El Tigre" (Kaplan) lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 475 müsabakada 1'i Galatasaray'da olmak üzere 280 kez ağları havalandırdı. River Plate ile bir kez lig şampiyonluğuna ulaşan Falcao, Porto'da bir UEFA Avrupa Ligi, bir lig, 2 Portekiz Kupası ile 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, Atletico Madrid ile de birer UEFA Avrupa Ligi kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kaldırdı. Falcao, Monaco'da ise bir kez lig şampiyonluğu gördü. Golcü futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kariyerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu filelere gönderdi.
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Vedat Muric'ten etkili başlangıç Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Vedat Muric, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in de ilgilenmesine rağmen Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli takımın Avusturya'daki sezon öncesi hazırlık kampında da ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muric, Süper Lig'e de iyi bir başlangıç yaptı. Muric, Fenerbahçe forması ile çıktığı ilk resmi maçta fileleri havalandırmayı başardı. Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep mücadelesinde 1 gol atan Muric, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir ve Ankaragücü mücadelelerinde de kritik gollere imza attı. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de çıktığı 5 maça da ilk 11'de başlayan Kosovalı oyuncu, 3 kez fileleri havalandırdı. Kosova'nın etkili ismi Vedat Muric, Kosova Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri durumunda. Muric, EURO 2020 elemeleri A Grubu'nda yer alan Kosova'nın oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırdı. Çekya ve Bulgaristan maçlarında golünü atan Muric, İngiltere deplasmanında oynanan maçta da attığı golün yanı sıra yaptığı iki asistle de karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formalarını da giydi.