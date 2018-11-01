Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? Derbi bilet fiyatları
GalatasarayFenerbahçe maçı ile derbi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türk futbolseverleri ekran başına çekecek olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde birçok gelişme yaşanıyor. Teknik Direktör Philip Cocu'nun gönderilmesinin ardından asistan menajer Erwin Koeman'ın yönetimine geçen Sarı Lacivertli takımda 5 isim sakat ve cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşmanın bilet fiyatları ve detaylı bilgiler
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Ligde kötü bir süreç geçiren ve geçtiğimiz hafta Teknik Direktör Philip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA İZLENEBİLECEK?
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'da başlayacak olan karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerindeki 30. derbisine çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu sezonki ikinci derbiye de Fırat Aydınus'u atadı.
Sezonun 6. haftasında 1-1 biten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapan Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe maçında da MHK'nın tercih ettiği isim oldu.
FIFA kokartı bulunmayan Aydınus, bu sezon ayrıca 4. haftada Trabzonspor'un, sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği karşılaşmayı da yönetti.
Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana görev yapan Aydınus, daha önce 29 derbide düdük çaldı.
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Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı kategori 11 ve 12'de 150 TL olurken, en yüksek fiyat ise kategori 1'de 1.000 TL olarak açıklandı.
Bilet satışları, 30 Ekim Salı günü saat 14:00’te GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olmak üzere 31 Ekim Çarşamba günü saat 11:00’da sadece GS Logolu passolig kartlarına yapıldı. 1 Kasım Perşembe 21:00’dan sonra Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kartlara satış yapılacak.
Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.
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Fenerbahçe'de Cocu gönderilmesiyle birinci adam pozisyonuna geçen Erwin Koeman'ın ilk 11 tercihi merak ediliyor.
Sezon başında Cocu'nun yardımcılığına getirilen Hollandalı, vatandaşının görevine son verilmesiyle kritik derbi öncesi takımı hafta boyu çalışırdı.
Takımını Cocu'nun son haftalardaki sistemi 3-5-2'yle mi yoksa başka bir sistemle mi çıkaracağı merak konusu olan Koeman'ın, tek santrfor düzenine geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:
Harun Tekin, Isla (Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (Barış Alıcı), Benzia, Soldado.
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Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, Fernando Reges'in Fenerbahçe derbisinde oynayamayacağını, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarının ise yarınki testlerin ardından belli olacağını söyledi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Younes Belhanda, Martin Linnes, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un durumlarıyla ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulunan İnce, milli takım arasında sakat dönen futbolcular olduğunu belirterek, "Birçoğu tedavilerle oynadı ama sonrasındaki dönemde üst üste şanssız sakatlıklar yaşadık." dedi.