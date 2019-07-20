Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız için kesenin ağzını açtı! 2 yıllık sözleşme...
Kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek isteyen transferin hızlı takımı Galatasaray, bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya yakın...
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İşte detaylar...
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2018-19 sezonunu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan sarı kırmızılılar, devlerle başa baş mücadele etmek için güçlü bir kadro oluşturmak istiyor.
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı kurmaylar, transfer konusunda büyük titizlikle hareket ediyor.
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Yeni sezonun kadrosuna Fulham'dan Ryan Babel ve Seri gibi yıldızları katarak, orta sahaya çok önemli iki takviye yapan Cimbom, transfer sayısını 6'ya çıkardı.
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Yine hücum hattına Jimmy Durmaz ve Adem Büyük gibi deneyimli iki futbolcuyu katan Galatasaray, savunma hattına da Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u katmıştı.
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Kaleci İsmail Çipe'den aradığını bulamayan sarı kırmızılı ekip, Fernando Muslera'ya alternatif olarak Bursaspor'dan Okan Kocuk'u transfer ederken, forvet için çalışmalarını ise sürdürmeye devam ediyor.
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Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın, bu oyuncunun yerine ise dünyaca ünlü bir golcüyü katmak istediği biliniyor.
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Diagne'nin satılması durumunda gol bölgesine çok büyük bir yıldızı dahil etmek için dört koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Galatasaray'ın transfer gündemindeki en önemli isim olan Kolombiyalı golcü ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.
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Cimbom'un transfer gündemindeki en önemli isim Monaco'nun santrforu Radamel Falcao.
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İtalyan basınından ise söz konusu transferle ilgili olarak bugün gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.
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İtalya'nın önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından Cimbom'un 33 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon eurodan iki senelik kontrat teklif ettiğini duyurdu.
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İtalyan gazeteci, kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan ve yıllık maaşı 9 milyon euro olan Falcao'nun ise 6 milyon euro talep ettiğini ve görüşmelerin sürdüğünü yazdı.