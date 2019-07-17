Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, dev transferi bitirdi! Bonservisi 30 milyon euro...
Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvarken, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
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İşte ayrıntılar...
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Galatasaray, gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
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Fatih Terim liderliğinde transferlerini sürdüren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
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Birçok isimle de yollarını ayıran Aslan; Fernando Reges'i Sevilla'ya satmış, Badou Ndiaye ile ise sözleşme yenilememişti.
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Bu gelişmelerden sonra Fatih Terim'in orta saha için acil transfer talimatı vermiş ve girişimler başlamıştı.
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Galatasaraylı kurmayların girişimleri sonuç verdi ve Cimbom orta saha konusunda mutlu sona ulaştı.
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Bu mevki için birçok aday belirleyen Galatasaray'da, taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin orta sahası Fabian Delph'ti. Fakat bu ismin Everton ile sözleşme imzalamasının ardından bu transfer suya düşmüştü.
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Ardından farklı isimlere yönelen sarı-kırmızılıların Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri ile ciddi şekilde ilgilendiği biliniyordu.
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Ancak oyuncunun Milan ile görüşme halinde olduğu fakat henüz anlaşmanın sağlanamadığı öğrenilmişti.
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Gün içerisinde Milan-Seri flörtünden olumlu sonuç alınamadığı ve yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edilmişti.
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Tüm bu gelişmelerin ardından A Spor'un haberine göre; Galatasaray, Fulham'ın 27 yaşındaki oyuncusu Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı.
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Sarı-kırmızılılar, kiralama yöntemiyle kadrosuna kattığı duyurulan Seri ile orta saha problemini çözmeyi hedefliyor.
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Fulham'ın 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı.
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Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.