"Galatasaray çok uğraştı ama; Ibrahimovic..."

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya futbolunun en renkli isimlerinden olan Zlatan Ibrahimovic, 38 yaşına gelmesine rağmen hala futbol piyasasındaki önemli yerini koruyor.
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ABD ekiplerinden Los Angelen Galaxy'deki 2 yıllık macerası kısa zaman önce son bulan İsveçli, yeni adresi hakkında flaş bir ipucu verdi.
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MOURINHO İSTEMEDİ
Jose Mourinho'nun Tottenham teknik direktörlüğü görevine gelmesiyle birlikte arasının iyi olduğu Zlatan'ın Londra'ya geleceği iddia ediliyordu. Portekizli çalıştırıcı, "Bende İngiltere'nin en iyisi Harry Kane var", diyerek bu transferi istemediğini açıkça ortaya koydu.
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Galatasaray ile Zlatan Ibrahimovic arasındaki ilişkiler kısa bir zaman önce resmi olarak açıklanmıştı.
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Gomis'in gitmesinin ardından forvette istediği istikrarı yakalayamayan sarı-kırmızılı ekip, buraya bir dünya yıldızını getirerek taraftarlarını memnun etmek istiyordu.
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MUSTAFA CENGİZ: ÇOK UĞRAŞTIK AMA...
Mart ayının sonunda transfer çalışmalarıyla ilgili kritik bilgileri açıklayan başkan Mustafa Cengiz, Zlatan Ibrahimovic transferi ile ilgili ocak ayında somut hamleler yaptıklarını belirtti.
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Mustafa Cengiz, "Zlatan Ibrahimovic için en üst düzeyde çok uğraştık ama ABD'de kalmak istedi. Ibrahımovic çok değişik biri." ifadesini kullandı.
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Galatasaray yaz ayında ise Radamel Falcao gibi yine üst düzey bir yıldızı transfer etmeyi başardı.
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GALATASARAY DEVREYE GİRER Mİ?
Devre arası transferinin yaklaştığı dönemde, sarı-kırmızılıların transfer politikası teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda gerçekleşecek.
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YILDIZ TRANSFERİ OLMAYACAK
Terim, Başakşehir yenilgisinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bundan böyle hiçbir oyuncunun geçmişine yatırım yapmyacağız" diyerek yıldız transferi istemediğini açık bir dille ifade etti. Bu sözler Falcao transferinden duyulan pişmanlığın da ifadesi olarak algılandı.
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İSVEÇ'E DÖNEBİLİR
MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic, yine kafaları karıştıran bir paylaşıma imza attı.
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38 yaşındaki İsveçli yıldız, ülkesinin takımlarından Hammarby formalı bir paylaşım yaptı. Hammarby formasının sırtında Ibrahimovic yazılı olması akıllara transferi getirdi.
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Ancak deneyimli oyuncu, geçtiğimiz günlerde de İspanya'ya gideceği yönünde bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım transfer gelişmesi olarak yorumlanmıştı.
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Daha sonra ise bu paylaşımın bir sponsorluk projesinin parçası olduğu ortaya çıkmıştı.
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Zlatan Ibrahimovic'in söz konusu Hammarby paylaşımının bir transfer duyurusu mu yoksa sponsorluk anonsu mu olduğu henüz netlik kazanmadı.