Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı sonrası yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ARSENE Wenger, Arsenal’le Highbury’den Emirates’e geçtiklerinde yaşadıkları şaşkınlığın nedenini şöyle açıklamıştı: “Futbol değişiyor. Artık hiç kimse çift santrfor kullanmıyor. Biz Emirates’e, yani eni daha geniş bir sahaya geçtiğimizden beri buraya gelen her takım 4-5-1 oynuyor. Bizi orta sahada eksik bırakıyorlar. Ben de alanı kaybetmemek için tek santrforla oynamaya mecburum artık.”Dün Ali Sami Yen’deki müsabakanın ilk yarısı, Wenger’in o açıklamalarını hatırlattı bana. Galatasaray sahaya 4-4-2 düzeniyle çıktı. Rizespor’sa 4-5-1’le... Misafir ekibin Abdullah-Petrucci-Boldrin’li üçlü merkezi, Selçuk-Feghouli’ye fiziksel üstünlük kurdular. Özellikle 40’ta Rodrigues’le gelen gole kadar, Galatasaray orta sahada pas bağlantısı kurmakta da, serseri topları kazanmakta da zorlandı. İlk 40 dakikada Rize’nin sadece 3 faul yaptığını, ikisinin de hücum bölgesinde Umar’dan geldiğini düşünürsek, 40 dakikalık fiziksel oyunun misafir ekibin düşündüğü gibi gittiğini söyleyebiliriz.Galatasaray teknik ekibi de soyunma odasına 1-0 önde girmelerine rağmen orta sahadaki problemin farkındaydılar. Bir müdahale gerekiyordu ve Muğdat-Linnes değişikliği yaptılar. Ve bu değişiklik sonrası, sarı kırmızılı orta saha daha da düştü! Galatasaray, sahada daha fazla yetenekli oyuncusu olduğu için attı 2 golü. Taktik veya fiziksel üstünlük kurdukları için değil. Ve Terim’le teknik ekibinin şu sorulara yanıt vermeleri gerekiyor bence:1-) İkinci devrede Mariano’nun ön libero, Selçuk’un sol, Feghouli’nin sağ iç olduğu diziliş mantıklı mıydı gerçekten? Mariano’nun 417 maçlık kariyerinde sağ bek, sağ iç ve stoper oynadığını görüyoruz ama hiç klasik 6 numara rolü yok. Zaten çok şaşkındı o rolde.2-) Galatasaray’ın merkezdeki ilk 5 tercihi, Fernando, Donk, Ndiaye, Emre, Belhanda eksik. Bu doğru. Ancak kulübelerinde de Türk futbolunun geleceği olacağına inanılan, milli takımla çok iyi işler yapan Celil ve Atalay var. Celil ve Atalay gerçekten bu kadar kötüler mi ki, Muğdat ikinci santrfor rolüyle başlıyor veya Mariano ön liberoda deneniyor?Maçın geri dönüşü
FEGHOULI, uzunca bir süre Belhanda’yla birlikte Galatasaray’ın kanserli hücrelerinden biri görünümündeydi. Ancak aylarca kulübede oturduktan sonra geri dönüşü sanki daha istekli oldu. Kötü Galatasaray’ın dikine oynayan tek oyuncusuydu dün.Maçın detayı
GALATASARAY’ın dün özellikle ilk devrede geriden çıkarken görüntüsü hep şöyleydi: Sağ stoper Ozan topu sürüyor, sürüyor. Bir pas alternatifi bulamayınca son anda baskı altındaki sağ bek Mariano’ya atıyor topu çaresizce. Ve Mariano çırpınıyor topu kaybetmemek için!
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Erman Toroğlu: Kartondan Aslan
Maç 2-0 oluyor. Rizespor diyor ki; ya kardeşim öyle ya da böyle ben buradan mağlup ayrılacağım! Başlıyorlar korkmadan oynamaya. Böyle oynayınca bir de ne görsünler. G.Saray kartondan Aslan.. Bir gol buluyorlar, bakıyorlar ki G.Saray'ın hiç hali yok; bir gol daha buluyorlar. G.Saray'da yine tık yok. Bu sefer diyorlar ki "Biz bu G.Saray'ı rahat yeneriz. Nitekim sarı-kırmızılıları dut ağacı gibi silkeliyorlar. Bazı pozisyonları kaçırıyorlar, bazılarını da Muslera kurtarıyor. Maç 2-2 bittiyse bu G.Saray'ın büyük şansıdır. Çünkü son 15 dakika maç çok rahat 2-4, hatta 2-5 Rize'nin lehine olurdu. Galatasaray şanslıydı F.Bahçe maçının sonunda yaşanan olaylar ve cezalar, bütün takıma sirayet etmiş. G.Saray'da kimin ne yaptığı belli değil. Bir tek Muslera ne yaptığını biliyor. Ama onun da gücü bir yere kadar, o ne yapsın. Sarı-kırmızılılar, "Devre arası transfer yapacağız, ikinci yarıda bambaşka bir G.Saray seyredeceksiniz" diyorlar ama dünkü maçta oynayan futbolcularda da, daha önce sakatlanan veya ceza alan futbolcular da bu ışık gözükmüyor. Rizespor dün akşam tempoyu baştan yapsa, bu G.Saray'ı rahat bir şekilde yenerdi. Önce inanmadılar, sonra baktılar ki bu G.Saray rahat mağlup edilir ama iş işten geçti. Dün gece şanslı takım, maçı berabere bitiren G.Saray'dı.
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İlker Yasin: Yedekleri bile Aslan olmalıydı
Kaleci Muslera ve iki stoper Ahmet ve Ozan dışında Galatasaray’ın tüm oyuncuları hücumcu isimlerdi. Sakatlar ve cezalı oyuncuların kabarık listesi Fatih Terim’e zaten başka bir alternatif bırakmamıştı.Savunmada Serdar, orta sahada Fernando, Donk, Ndiaye, Belhanda, Emre, hücumda Sinan Gümüş gibi takım omurgasının temel isimleri yoksa ve kenarda motivasyon ustası Terim locada oturuyorsa bu takım, hem psikolojik hem fizyolojik bakımdan eksiktir. Ama öte yandan 14 maçta tek galibiyetini Fenerbahçe önünde alan ligin dibindeki Rize’ye karşı Galatasaray, yedekleriyle bile aslan olmalıydı.İki beki Mariano ve Nagatomo uçar giderken, önlerindeki iki kenar adam Onyekuru ve Rodrigues sürekli rakip ceza sahasına girerken, onları topla buluşturacak adam Selçuk idi. Selçuk dün korner atmaktan yoruldu, pas trafiğinde etkili oldu ama rakibi kenarlara taşıma durumunda olan Eren ve rakibi şaşırtma durumunda olan Muğdat, ilk yarı pek etkili değildi. Zaten Feghouli yeteneği müthiş veteran bir oyuncu. Hep tribünlere ve paraya oynuyor. Dün geceki performansı geldiği günden bu yana Türkiye performansının üstündeydi. Son 6 lig maçında sadece 1 galibiyet alıp zirvenin 6 puan gerisine düşmek Terim takımları için kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu maç mutlak kazanılmalıydı. Maçın başında 2. dakikada önemli bir gol pozisyonuna Vedat Muriç bence ofsayt değildi. Rize itiraz etmedi, hakem devam dedi, VAR da devreye girmedi ve bir pozisyon böyle kayboldu.CENGİZ VE TERİMMourinho, sportif direktör Valdano’yu kast ederek, “Eğer 1 numara ile konuşabiliyorsam, neden bir başkasıyla konuşayım?” derken, Galatasaray kulislerinde başkan Mustafa Cengiz’in Terim’e danıştığı ve bilgi aldığı, onu yarının başkanı olarak gördüğü konuşuluyor medyada. “Terim aldığı 10 maçlık ceza süresinde hem takımı hem kulübü yönetiyor” düşüncesi tüm Galatasaraylılar’da genel kanı.RİZESPOR PUAN ALMAYI HAK ETTİİkinci yarıda Galatasaray’ın iki çabuk adamı Onyekuru ve Rodrigues’in performansları düşüşe geçince Rize oyuna asılmaya başladı. Selçuk ve Feghouli’nin de yorulmasıyla Rize tehlikeli gol atakları yapmaya başladı. Önce Aminu Umar golü buldu. Sonra Muriç’in şutu auta gitti. Ve 72’de Rize’nin bir golü kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi. Son 20 dakikada sahnede Maicon’un oyuna girmesi, Mariano’nun orta sahaya gelmesi, Linnes’in sağdan bindirmeleri değil, Rize vardı. Ve son dakikalarda attığı golle Rize bu maçtan hak ettiği puanı aldı.
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Levent Tüzemen: Bindiği kalı kesiyor
Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı savunma göbeğinin oturmaması.Muslera her maça önünde değişik oyuncularla çıkıyor. Bu da savunmada ciddi uyumsuzluk yaratıyor.Ama büyük takım 2-0 öne geçtiği bir maçı artık kazanmalı. Maalesef Galatasaray bu savunma zaaflarını yaşıyor. Golü yedikleri anda ciddi bir paniğe kapılıp dikkat kaybına uğruyorlar. Ben Terim'in yerinde olsaydım Ömer'i değil Maicon'u alırdım. Çünkü Ozan-Ahmet ikilisi hava toplarında ezildiler.Geçen sezon Galatasaray şampiyon olurken ikinci yarı evindeki maçları kazanmıştı.Bu Galatasaray'ın evinde üst üste dördücü beraberliği oluyor.Eğer skoru koruyamayıp, berabere kalırsanız şampiyonluk yolunda kendi bindiğiniz dalı kesersiniz.
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Serkan Korkmaz: İmkansızı başarmak
G.Saray 2-0 öne geçmesinin, hele hele skorun 2-1'e gelmesinin ardından sahasında lig sonuncusu karşısında düştüğü durum çok üzücüydü. Belki G.Saraylılar kızacak ama devre arasına kadar kazandığı her puanı kar olarak görmek zorunda.1-0'a kadar lig sonuncusuyla ''denk güçlerin mücadelesi'' şeklinde bir maça imza atan G.Saray için sıradaki maç tam anlamıyla ''deve dişi'' gibi. Başakşehir maçında, sarıkırmızılılarda herkesin bir puana fazlasıyla razı olduğuna adım gibi eminim. İlk kez bir maç öncesi G.Saray için böyle bir şey yazıyorum; haftaya bir puan alınması mucizevi olur. Bakalım; Fatih Terim'in takımı, Fatih Terim Statı'nda imkansız gibi görünen şeyi başarabilecek mi?
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Ömer Üründül: Galibiyeti Çaykur Rizespor kaçırdı
İkinci yarıda maç aynı görüntüde başladı ama Rizespor dakikalar geçtikçe oyunun kontrolünü ve pas yüzdesini eline geçirdiği görülüyordu. Bu tabloda Galatasaray beklemediği anda hazırlanışı ve yapılışı güzel bir golle farkı 2'ye çıkardı. Bu gol, aynı zamanda da kendilerine moral getirirken Rizespor'u da moral bozukluğuna itti ancak beklenmedik bir Aminu Umar golü bir anda saha içi dengelerini değiştirdi. Galatasaray'da bir panik başladı. Kısa sürede Samudio'dan da güzel bir gol gelince skora denge geldiği gibi Galatasaray da tam anlamıyla paniğe girdi. Son 10 dakikada yorulan, risk alan ve oyun düzenini kaybeden Galatasaray karşısında Rizespor'a çok elverişli bir saha ortamı doğdu ve de 4 net fırsatı değerlendiremeyerek kendileri için 3 puanın 2'sini kaçırdı.