« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Galatasaray büyük oynuyor! Dev isim...
Futbol

Galatasaray büyük oynuyor! Dev isim...

Sarı kırmızılılar transferde bir büyük isimle anlaşmak üzere...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6

Galatasaray'da transfer rotası bir anda Fransa'ya döndü. Sarı kırmızılı yönetim ünlü bir isimle anlaşma aşamasına geldi... İşte o detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6

Galatasaray'ın, St Etienne'de forma giyen Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basını, St. Etienne'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Florentin Pogba'yı satmak istediğini yazarken 27 yaşındaki savunma oyuncusunun gidebileceği takımlar arasında Marsilya, Bordeaux ve Galatasaray gösterildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6

Sarı-kırmızılı yönetimin, henüz Pogba ile ilgili resmi bir girişimde bulunmadığı fakat Florentin Pogba hakkında araştırma yaptığı öne sürüldü.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6

Stoper mevkinde görev yapan tecrübeli futbolcunun, aynı zamanda sol bek olarak da oynayabilmesinin Galatasaray'ın ilgisini fazlasıyla çektiği ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6

Ayrıca Pogba'nın sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması ve maliyetinin düşük olmasının da Galatasaray'ı harekete geçirmeye yettiği bilgisi verildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6

Galatasaray bu oyuncu için resmi bir girişimde bulunacak... Transferin gerçekleşme olasılığı da bir hayli yüksek görünüyor... Hafta içinde bu olayla ilgili gelişmeler yaşanacak. (Fotomaç)

Florentin PogbaPaul PogbaGalatasarayTransfer Haberleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER