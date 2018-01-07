Galatasaray büyük oynuyor! Dev isim...

Sarı kırmızılılar transferde bir büyük isimle anlaşmak üzere...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da transfer rotası bir anda Fransa'ya döndü. Sarı kırmızılı yönetim ünlü bir isimle anlaşma aşamasına geldi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın, St Etienne'de forma giyen Paul Pogba'nın ağabeyi Florentin Pogba ile ilgilendiği iddia edildi. Fransız basını, St. Etienne'de bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Florentin Pogba'yı satmak istediğini yazarken 27 yaşındaki savunma oyuncusunun gidebileceği takımlar arasında Marsilya, Bordeaux ve Galatasaray gösterildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-kırmızılı yönetimin, henüz Pogba ile ilgili resmi bir girişimde bulunmadığı fakat Florentin Pogba hakkında araştırma yaptığı öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Stoper mevkinde görev yapan tecrübeli futbolcunun, aynı zamanda sol bek olarak da oynayabilmesinin Galatasaray'ın ilgisini fazlasıyla çektiği ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ayrıca Pogba'nın sözleşmesinin bu sezon sonunda bitecek olması ve maliyetinin düşük olmasının da Galatasaray'ı harekete geçirmeye yettiği bilgisi verildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray bu oyuncu için resmi bir girişimde bulunacak... Transferin gerçekleşme olasılığı da bir hayli yüksek görünüyor... Hafta içinde bu olayla ilgili gelişmeler yaşanacak. (Fotomaç)