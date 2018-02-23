Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray - Bursaspor maçında dikkat çeken detay!
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray evinde Bursaspor'u ağırladı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele nefesleri keserken, zorlu maçta dikkat çeken detaylar vardı. İşte Galatasaray - Bursaspor mücadelesinden öne çıkanlar...
Fotoğraflar: Ajans
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KOLTUKLARIN HER BİRİNE KAĞIT BIRAKTILAR...
Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan, maç öncesi hazırlık yaparak, stattaki koltuklara taraftara uyması gereken talimatlar kapsamında kağıtlar yapıştırdı. 'Büyük Galatasaray taraftarı' başlığı ile başlayan ve madde yazıların yer aldığı kağıtta 'Sahamızı cehenneme çevirmek için belirli hususlara uyulmasını rica ederiz' ifadeleri yer aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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MUSLERA'YA DESTEK
Galatasaray taraftarları son haftalarda performansı eleştirilen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı tribüne çağırarak Uruguaylı kaleciye destek oldu. Muslera da bu çağrıya karşılık vererek tribünlere 3'lü çektirdi.
Fotoğraflar: Ajans
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NAGATOMO RÜZGARI
Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yutu Nagatomo ilk 11'deki yerini alırken, Japon futbolseverler vatandaşlarını desteklemek için Türk Telekom Stadyumu'ndaki yerlerini aldılar ve top her Nagatomo'nun ayağına geldiğinde alkışlarla sevinçlerini gösterdiler.
Fotoğraflar: Ajans
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BELHANDA GERİ DÖNDÜ!
Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına göre 1 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Tolga Ciğerci’nin yerine kırmızı kart cezası biten Younes Belhanda’ya görev verdi.
Fotoğraflar: Ajans
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FERNANDO 5 HAFTA SONRA...
Ligin 17. haftasında oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre tedavi gören ve hafta içinde sarı kırmızılı takımla 2 antrenmana çıkan Fernando kadroya dahil oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, yıldız oyuncuya moral olması bakımından maç kadrosuna dahil etti.
Fotoğraflar: Ajans
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MARIANO ÜST ÜSTE 3. HAFTA...
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Bursaspor maçında, sağ bek oyuncusu Mariano'yu yine yedek soyundurdu. Mariano, Bursaspor karşılaşmasında kendisine ilk 11’de yer bulamadı. Böylece Brezilyalı futbolcu üst üste 3.hafta yedek kulübesinde yer almış oldu. Mariano en son 2-1 yenildikleri Sivasspor maçında ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.
Fotoğraflar: Ajans
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İKİ TRİBÜNDE ORTAK TEZAHÜRAT
Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarlarının yaptığı " Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" tezahüratlarına Bursaspor tribünleri de destek verdi.Galatasaray tribünlerinin " Bursaspor ayağa" tezahüratlarının ardından yeşil beyazlı taraftarlarla beraber bağrıldı.
Fotoğraflar: Ajans
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TFF'YE PROTESTO!
Son haftalarda hakem hatalarından son derece rahatsız olan Galatasaray'da tribünlerde tezahüratları ile TFF'ye tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde Galatasaray taraftarları "Yeter Yıldırım Demirören" tezahüratları ile TFF Başkanını protesto ederken, esame listesi okunurken karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım ve yardımcılarını yoğun şekilde ıslıklayarak tepki gösterdi.